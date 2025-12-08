Động đất 7,6 độ gây cảnh báo sóng thần ở Nhật

Nhật Bản ghi nhận động đất mạnh 7,6 độ ngoài khơi và phát cảnh báo sóng thần ở một số khu vực ven biển Thái Bình Dương.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) hôm nay cho biết trận động đất xảy ra ở vùng biển ngoài khơi nước này lúc 23h15 (21h15 giờ Hà Nội) và cảnh báo sóng thần cao tới 3 m có thể ập vào bờ biển vùng đông bắc.

Trước đó, cơ quan này cho biết động đất mạnh 7,2 độ, nhưng đã nâng cấp cường độ lên 7,6 độ, với tâm chấn nằm cách bờ biển tỉnh Aomori khoảng 80 km và ở độ sâu 50 km. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cũng cho hay trận động đất mạnh 7,6 độ.

Những khu vực ban bố cảnh báo sóng thần ở đông bắc Nhật Bản. Đồ họa: NHK

Cảnh báo sóng thần đã được ban bố ở các tỉnh Hokkaido, Aomori, Iwate ven Thái Bình Dương, đông bắc Nhật Bản. Người dân các khu vực này được yêu cầu sơ tán càng nhanh càng tốt, do sóng thần có thể ập vào liên tiếp. Họ cũng được khuyến cáo tránh xa bờ biển và cửa sông, nơi nước có thể dâng lên nhanh chóng.

"Hãy đến nơi cao nhất xung quanh bạn. Hãy sơ tán ngay, đừng lãng phí mạng sống của mình", cảnh báo được phát trên truyền hình có đoạn.

Xe rung lắc vì động đất ở Nhật Bản Khoảnh khắc ôtô rung lắc vì động đất ở tỉnh Aomori, Nhật Bản tối 8/11. Video: X/Weather Monitor

Các nhà máy điện hạt nhân trên khắp nước Nhật đã được yêu cầu tiến hành kiểm tra an toàn sau trận động đất, đài NHK cho hay. Các nhà máy hạt nhân Fukushima, Higashidori, Onagawa cho biết chưa phát hiện dấu hiệu bất thường do ảnh hưởng của động đất.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ cho biết các đợt sóng thần "nguy hiểm" từ trận động đất có thể lan xa tới 1.000 km, dọc bờ biển Nhật và Nga.

Giới chức Nhật chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong, nhưng Thủ tướng Sanae Takaichi cho hay chính phủ đã thành lập một nhóm chuyên trách để đánh giá tình hình. "Chúng tôi đặt mạng người lên trên hết và sẽ nỗ lực hết sức", bà Takaichi nói.

Tâm chấn động đất được cho là ở ngoài khơi Misawa, đông bắc Nhật Bản. Đồ họa: SkyNews

Trong trận động đất mạnh 9 độ ngoài khơi bờ biển đông bắc Nhật Bản năm 2011, sóng thần cao tới 40 m đã tấn công một số khu vực như tỉnh Iwate, quét sâu 10 km vào đất liền, gây ra thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới vì nằm trong khu vực kiến tạo rất phức tạp. 4 trong số hàng chục mảng kiến tạo lớn tạo nên bề mặt Trái Đất nằm ở Nhật Bản. Động đất thường xảy ra tại đường đứt gãy giữa các mảng kiến tạo.

Nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, Nhật Bản hứng chịu khoảng 20% số trận động đất mạnh từ 6 độ được ghi nhận trên toàn thế giới.

