Động đất 7,5 độ gây cảnh báo sóng thần tại Nhật Bản

Động đất 7,5 độ xảy ra ngoài khơi phía đông tỉnh Iwate của Nhật Bản, dẫn đến cảnh báo sóng thần 3 m sẽ xuất hiện ở một số tỉnh.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết động đất xảy ra lúc 16h53 hôm nay (14h53 giờ Hà Nội) ở độ sâu 10 km, ngoài khơi bờ biển phía đông đảo chính Honshu. Cảnh báo sóng thần cao tới 3 m đã được ban bố đối với các tỉnh Iwate, Aomori và một số khu vực ở Hokkaido.

Vị trí xảy ra động đất (gạch chéo đỏ) ngoài khơi đảo Honshu ngày 20/4. Đồ họa: Japan News

Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới vì nằm trong khu vực kiến tạo rất phức tạp. 4 trong số hàng chục mảng kiến tạo lớn tạo nên bề mặt Trái Đất nằm ở Nhật Bản. Động đất thường xảy ra tại đường đứt gãy giữa các mảng kiến tạo.

Nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, Nhật Bản hứng chịu khoảng 20% số trận động đất mạnh từ 6 độ được ghi nhận trên toàn thế giới.

Trong trận động đất mạnh 9 độ ngoài khơi bờ biển đông bắc Nhật Bản năm 2011, sóng thần cao tới 40 m đã tấn công một số khu vực như tỉnh Iwate, quét sâu 10 km vào đất liền, gây ra thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

* Tiếp tục cập nhật

Huyền Lê (Theo Reuters, NHK, Yomiuri Shimbun)