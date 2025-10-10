Động đất 7,4 độ rung chuyển miền nam Philippines

Động đất 7,4 độ xảy ra ngoài khơi tỉnh Đông Davao, khu vực đảo Mindanao, miền nam Philippines, nguy cơ sóng thần đã qua.

Động đất 7,4 độ xảy ra lúc 9h43 (8h43 giờ Hà Nội) hôm nay, tại điểm cách thị trấn Manay, tỉnh Đông Davao, khoảng 20 km, ở độ sâu 58 km, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Nhiều dư chấn cường độ từ 5,9 đến 6 độ xảy ra ở cùng khu vực trong nửa giờ qua.

Động đất 7,6 độ rung chuyển Philippines Động đất tại vùng đảo Mindanao, Philippines, ngày 10/10. Video: X/PETE

Cơ quan Địa chấn Philippines phát cảnh báo về sóng thần "với độ cao đe dọa tính mạng". Họ ước tính sóng thần sẽ cao hơn một mét so với sóng bình thường và có thể dâng cao hơn ở các vịnh và eo biển.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương tại Honolulu cho biết sóng thần nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn, sóng thần ở một số bờ biển Philippines có thể cao đến 3 m.

Cơ quan Địa chấn Philippines đã khuyến cáo người dân ven biển ở 7 tỉnh miền trung và miền nam lập tức sơ tán lên vùng cao. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Đông Samar, Nam Leyte, Leyte, Quần đảo Dinagat, Surigao Del Norte, Surigao Del Sur và Đông Davao.

Khoảng 11h20 giờ Hà Nội, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương dỡ bỏ cảnh báo sóng thần đối với Philippines, Palau và Indonesia, vài giờ sau rung chấn. "Không còn nguy cơ sóng thần từ trận động đất này nữa", thông báo từ trung tâm cho biết.

Học sinh hỗ trợ bạn sau rung chấn tại miền nam Philippines ngày 10/10. Ảnh: AFP

Khi động đất xảy ra, các sinh viên tại Đại học tỉnh Bukidnon ở thành phố Malaybalay đội mũ bảo hiểm, tháo chạy khỏi các lớp học.

Christine Sierte, giáo viên ở thị trấn Compostela gần Manay, đang họp trực tuyến thì rung lắc dữ dội xuất hiện. "Rung chấn ban đầu nhẹ rồi mạnh dần. Đó là khoảng thời gian dài nhất trong đời tôi. Chúng tôi không thể ra khỏi tòa nhà ngay lập tức vì rung lắc quá mạnh", cô nói. "Trần một số văn phòng đổ sập, may mắn là không ai bị thương, dù nhiều học sinh bị hoảng loạn, khó thở".

Kath Cortez, phóng viên địa phương ở thành phố Davao, phía tây Manay, cho biết rung chấn khiến tường nhà cô xuất hiện nhiều vết nứt. "Tôi rất ngạc nhiên trước cường độ của trận động đất. Tôi vừa mới thức dậy và chuẩn bị đi tắm, còn người thân chạy hết ra khỏi nhà".

Học sinh đưa bạn bị thương ra ngoài sau động đất tại miền nam Philippines ngày 10/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết chính phủ sẽ làm việc 24/7 để đảm bảo cung cấp hỗ trợ đến "toàn bộ những người cần".

"Chúng tôi đang đánh giá tình hình thực địa và đảm bảo người dân an toàn. Các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ đã được chuẩn bị và sẽ được triển khai ngay khi tình hình an toàn", ông nói trong tuyên bố, cho biết đã chỉ đạo nhiều cơ quan, gồm lực lượng vũ trang và lực lượng bảo vệ bờ biển triển khai sơ tán tại các khu vực ven biển và kích hoạt các đường dây liên lạc khẩn cấp.

Động đất thường xuyên xảy ra ở Philippines do nước này nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm. Nước này vẫn đang trong quá trình phục hồi sau trận động đất 6,9 độ ngày 30/9 khiến ít nhất 74 người thiệt mạng.

Vị trí xảy ra động đất ở Philippines. Đồ họa: Guardian

