Động đất 4,8 độ tại Lào, nhiều nơi ở Hà Nội cảm nhận rung lắc

Trận động đất xảy ra lúc 23h26 ngày 12/11 có độ lớn 4,8, độ sâu chấn tiêu 30 km, tâm chấn tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5 km.

Viện Các khoa học Trái đất cho biết tâm chấn cách Hà Nội 150 km, cách trung tâm Thanh Hoá 140 km.

Vị trí động đất.

Người dân sống tại nhiều khu vực nội, ngoại thành Hà Nội cho biết cảm nhận rõ rung lắc kéo dài khoảng 10 giây. Ở khu vực Mỹ Đình, chị Nguyễn Hồng Hạnh, 32 tuổi, sống tầng 16 một chung cư, kể khi đang nằm thì thấy tường và rèm cửa rung mạnh. Anh Trần Văn Long ở quận Hà Đông nói đồ dùng trên bàn và kệ tivi rung hai lần liên tiếp.

Hiện tượng tương tự cũng được ghi nhận tại Xuân Mai, Quốc Oai và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, khi người dân cảm nhận mặt đất chao nhẹ trong thời gian ngắn.

Trước đó vào 14h51 ngày 7/11, một trận động đất độ lớn 3,6 xảy ra tại xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La, với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Gia Chính