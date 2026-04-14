Động đất 3 độ ở Lào Cai

Trận động đất mạnh 3 độ tại xã Thác Bà khiến nhiều nơi ở Lào Cai, Phú Thọ cảm nhận rung lắc, chiều 14/4.

Viện Các khoa học trái đất cho biết trận động đất xảy ra lúc 16h31 tại xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai với độ sâu khoảng 16,8 km, rủi ro thiên tai cấp độ 0.

Vị trí trận động đất.

Anh Đặng Ngọc Thắng ở Bằng Luân, Phú Thọ (huyện Đoan Hùng cũ) cách tâm trấn khoảng 10 km, đang ngồi uống nước cùng bạn bè ở sân nhà thì nghe tiếng uỳnh uỳnh trên mái nhà rồi cảm nhận mặt đất rung lắc khoảng 4-5 giây.

Người dân tại các xã Thanh Ba, Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ, Thác Bà tỉnh Lào Cai cũng chia sẻ cảm nhận rung lắc do động đất trong khoảng thời gian trên.

Gia Chính