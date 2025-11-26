Đông đã về, còn em ở đâu

Anh là mẫu người chịu khó, chăm chỉ, sống hòa đồng, vui vẻ, lành mạnh, vừa truyền thống vừa hiện đại.

Anh sinh năm 1996, cũng ngót nghét 30 tuổi rồi, không còn trẻ cũng không quá già. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở vùng núi phía Bắc, tuổi thơ của anh là những cánh đồng lúa chín vàng, đàn trâu gặm cỏ và những hôm trốn bố mẹ đi tắm sông, câu cá. Hiện tại anh làm kỹ thuật về mảng điện lạnh ở Hà Đông, Hà Nội. Công việc của anh đòi hỏi phải đi lại liên tục, giải quyết ngay lập tức các bệnh, lỗi mà máy móc nhà khách gặp phải. Cũng vì vậy, gần 30 tuổi rồi anh vẫn chưa tìm được người yêu đó.

Thu nhập của anh không phải quá cao, nhưng chắc chắn là lo được cho gia đình nhỏ của anh sau này, anh sẽ cải thiện thêm trong tương lai. Trong quá khứ, anh từng trải qua hai mối tình, nhưng chắc do đường tình duyên anh hơi lận đận nên vẫn chưa đâu vào đâu.

Về tính cách, anh là mẫu người chịu khó, chăm chỉ, sống hòa đồng, vui vẻ, lành mạnh, vừa truyền thống vừa hiện đại, được mọi người nhận xét khá hài hước, thích đá bóng và xem bóng đá, đi du lịch, đọc sách và đặc biệt là hay đọc báo VnExpress. Anh không quá cao, chỉ khoảng 1m65 nên em cũng đừng quá cao nhé, trong khoảng 1m5-1m65 là hợp lý nhất. Độ tuổi thì anh cũng không quá quan trọng, miễn sao cùng tần số thôi, còn tính cách của em thì để anh tự tìm hiểu sau nhé.

Mong em cũng sống và làm việc ở Hà Nội, cùng quê nữa thì càng tốt. Quê anh ở Lạng Sơn nhé. Nếu em thấy hợp gu và có chút gì đó ấn tượng thì phản hồi cho anh sớm nhé.

