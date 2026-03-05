Đóng cửa quán bún riêu Hà Nội bị khách Trung Quốc chê 'kém vệ sinh'

Quán bún riêu trên phố Hàng Lược bị đình chỉ hoạt động sau khi thực khách Trung Quốc phản ánh tình trạng "mất vệ sinh" tại cơ sở này.

Vào ngày 3/3, du khách Trung Quốc họ Vương đăng trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) về trải nghiệm ăn uống tại quán bún riêu ở Hàng Lược. "Với những ai coi trọng sự sạch sẽ, ăn uống ở Việt Nam thực sự là một cuộc tra tấn", người này viết kèm hình ảnh khu vực bán hàng đầy rác, sàn nhà ẩm ướt.

Trong phần bình luận, hầu hết đều bày tỏ sự khó chịu với cảnh kém vệ sinh trong quán ăn ở Hà Nội. Một người cho biết từng ăn bún chả ở Hà Nội, lo lắng khi nhìn mọi nguyên liệu được bày trên bàn, không có gì che.

Bức ảnh sau đó cũng được cộng đồng mạng Việt Nam chia sẻ rộng. Nhiều ý kiến cho rằng vệ sinh là vấn đề dai dẳng với các quán ăn vỉa hè ở Hà Nội.

Tối 5/3, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm xác nhận đoàn liên ngành của phường đã kiểm tra cơ sở kinh doanh bún riêu trên phố Hàng Lược.

Khu vực bán hàng của quán bún riêu Hàng Lược. Ảnh: Tiểu Hồng Thư

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm tại quán như thức ăn không được che đậy, côn trùng xâm nhập khu vực chế biến, nhân viên không đeo găng tay và khẩu trang.

Đoàn kiểm tra lập biên bản và xử phạt 4,5 triệu đồng, yêu cầu cơ sở chấm dứt hoạt động. Chủ quán cam kết chấp hành và không mở cửa lại tới khi đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Quán bún riêu Hàng Lược nổi tiếng nhiều năm và luôn nằm trong gợi ý của các kênh review. Giá mỗi bát dao động 60.000-75.000 đồng, luôn tấp nập khách vào buổi trưa.

Hoài Anh