Đóng cửa bãi rác Sầm Sơn

Bãi rác lớn thứ hai Thanh Hóa tại phường Sầm Sơn dừng tiếp nhận từ 31/1 do quá tải và ô nhiễm, rác sinh hoạt khu vực sẽ chuyển hơn 25 km đến xử lý.

Bí thư Đảng ủy phường Sầm Sơn Lê Văn Tuấn cho biết bãi rác Sầm Sơn chính thức ngưng nhận rác và đóng cửa từ 31/1, theo quyết định đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận.

Toàn bộ rác thải sinh hoạt của người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường Sầm Sơn và các địa phương lân cận từ tháng 2 sẽ được thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý rác thải ở khu Đông Nam, phường Đông Quang, cách bãi rác hiện nay hơn 25 km.

Bãi rác Sầm Sơn Tình trạng ùn ứ, ô nhiễm ở bãi rác Sầm Sơn. Video: Lê Hoàng

UBND phường Sầm Sơn sẽ chủ trì lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn đến khu vực xử lý, bảo đảm không để xảy ra tình trạng tồn đọng, phát tán rác thải gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền phường phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn rà soát phương án kỹ thuật chuyển tiếp trong quá trình đóng cửa bãi rác hiện trạng, bảo đảm không trùng lặp khối lượng thực hiện và tránh gây lãng phí ngân sách.

Song song với việc đóng cửa bãi chôn lấp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn sẽ hoàn thiện báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xử lý ô nhiễm bãi rác Sầm Sơn, trình UBND tỉnh và Sở Tài chính trước ngày 15/2.

Rác thải chất đống cao như ngọn núi ở Sầm Sơn. Ảnh: Lê Hoàng

Bãi rác Sầm Sơn rộng 2,7 ha, hoạt động từ năm 1997 với công suất xử lý khoảng 25 tấn rác mỗi ngày đêm. Rác không được phân loại hay xử lý công nghiệp mà chủ yếu thu gom, tập kết rồi chôn lấp hoặc để phân hủy tự nhiên.

Hơn 10 năm gần đây, dân số tăng cùng lượng du khách đến nghỉ dưỡng ngày một đông khiến bãi rác quá tải, cả 3 hố chôn lấp đều đã đầy. Tính từ mặt đường lên đỉnh bãi có điểm cao hơn 10 m, tương đương một ngôi nhà hơn 2 tầng.

Tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân xung quanh. Nhiều hộ dân cách bãi rác 200-300 m thường xuyên phải đóng kín cửa, mắc màn khi ăn cơm, đeo khẩu trang khi ngủ. Vào mùa hè, mỗi khi có gió Tây Nam, mùi hôi phát tán trên phạm vi rộng, bao trùm khu dân cư.

Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, nước rỉ rác còn làm nhiều diện tích lúa, hoa màu xung quanh bị ô nhiễm, không thể canh tác, một số hộ phải bỏ hoang ruộng.

Bãi rác Sầm Sơn nằm cạnh dòng sông Đơ, nước thải ngấm ra khiến nguồn nước cũng ô nhiễm nặng. Ảnh: Lê Hoàng

Trước thực trạng này, năm 2018 đơn vị quản lý bãi rác đã đề nghị đóng cửa vì không còn khả năng tiếp nhận. Sau đó địa phương chỉ đạo tận dụng một số khu vực nội bộ để đổ rác nhưng tình trạng ô nhiễm không được cải thiện.

Theo tính toán của chính quyền địa phương, tổng khối lượng rác tồn lưu tại bãi hiện khoảng 600.000 tấn, mỗi ngày tiếp nhận thêm 135-150 tấn. Năm 2010, tỉnh Thanh Hóa đã đưa bãi rác Sầm Sơn vào danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Để giải quyết bài toán rác thải sinh hoạt khu vực Sầm Sơn, UBND tỉnh đã quy hoạch khu tập kết và xử lý rác tại phường Nam Sầm Sơn với diện tích 14 ha. Khu xử lý này có công suất giai đoạn 1 khoảng 200 tấn mỗi ngày, giai đoạn 2 có thể nâng lên khoảng 500 tấn mỗi ngày.

Lê Hoàng