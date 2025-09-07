Động cơ xăng 4 xi-lanh nhỏ gọn dành cho xe điện

RomaniaĐộng cơ 1,5 lít 4 xi-lanh hút khí tự nhiên có thể giúp xe điện tăng phạm vi hoạt động thêm hàng trăm km.

Cách thức được nhiều hãng sử dụng hiện nay để xe điện có quãng đường dài hơn là sử dụng công nghệ hybrid nối tiếp, tức một động cơ đốt trong chỉ làm nhiệm vụ kéo máy phát điện, cung cấp điện môtơ hoạt động. Động cơ xăng không dẫn động xe. Kiểu cấu trúc này được gọi là xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng (REEV), dù chính xác thì đó là một chiếc xe hybrid.

Horse Powertrain - liên doanh của Renault-Geely - công bố hệ thống REEV mang tên C15, được thiết kế để tích hợp vào các mẫu xe điện thuần túy. Hệ thống này tích hợp động cơ 4 xi-lanh 1,5 lít, máy phát điện và bộ biến tần thành một khối thống nhất, có kích thước và hình dạng gần bằng một chiếc cặp tài liệu điển hình trong phim Pulp Fiction.

Cụ thể, kích thước động cơ là 457 x 547 x 287 mm. Cỗ máy nhỏ gọn sản sinh công suất 94 mã lực.

Động cơ 1,5 lít 4 xi-lanh có kích thước tương đương một cặp tài liệu. Ảnh: Horse Powertrain

Kích thước nhỏ gọn cho phép nó lắp vừa theo chiều ngang hoặc chiều dọc vào khoang trước hoặc sau của xe phân khúc B hoặc C mà hầu như không cần phải sửa đổi.

Động cơ này có phiên bản tăng áp, có thể sản sinh công suất lên đến 161 mã lực. Horse thiết kế C15 cho xe con phân khúc D và xe thương mại hạng nhẹ. Theo công ty, động cơ này đạt tiêu chuẩn Euro 7.

"REEV là phân khúc hệ thống truyền động phát triển nhanh nhất tại nhiều thị trường toàn cầu", Matias Giannini, CEO của Horse Powertrain, cho biết. "Giải pháp mở rộng phạm vi hoạt động của Horse C15 mang đến cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí để tận dụng cơ hội này và chuyển đổi nền tảng xe điện của họ sang REEV".

Horse C15 lắp vừa theo chiều ngang hoặc chiều dọc vào khoang trước hoặc sau của xe điện. Ảnh: Horse Powertrain

Với tương lai của xe điện vẫn chưa chắc chắn, các nhà sản xuất ôtô đang bắt đầu đặt cược. Việc phát triển xe điện vẫn đang diễn ra, nhưng các nguồn lực đang chuyển hướng sang xe hybrid và xe kéo dài phạm vi hoạt động.

Những động cơ kéo dài phạm vi hoạt động này không cần phải lớn hay mạnh mẽ để duy trì pin. Chúng có thể hoạt động ở vòng tua máy hiệu quả, giúp tiết kiệm nhiên liệu đồng thời xóa tan mọi lo lắng về phạm vi hoạt động. REEV có thể là cầu nối mà các nhà sản xuất ôtô cần để chuyển đổi sang xe chạy hoàn toàn bằng pin.

Mỹ Anh (theo Motor1)