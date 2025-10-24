Động cơ hybrid thống trị thị trường xe hiệu suất cao

Bổ sung môtơ điện cho phép động cơ đốt trong đạt hiệu suất chưa từng có, đồng thời giúp các hãng đối phó với quy định khí thải nghiêm ngặt.

Kể từ khi những chiếc hybrid hiện đại như Honda Insight, Toyota Prius và Ford Escape Hybrid xuất hiện trên thị trường gần 30 năm trước, đến nay công nghệ hybrid đã có những bước tiến vượt bậc. Công nghệ dần trở nên phổ biến và giá cả phải chăng hơn, thậm chí giờ đây còn xuất hiện trên tất cả các loại xe hiệu suất cao.

Khi áp lực từ các quy định ngày càng gia tăng và kỳ vọng của người tiêu dùng thay đổi, những chiếc xe hiệu suất cao ngày càng áp dụng công nghệ hybrid như một cách để tiếp tục tồn tại. Trong tương lai, các loại xe cần tiêu thụ ít nhiên liệu hơn và thải ít khí độc hại từ ống xả. Thay vì phải thiết kế lại toàn bộ động cơ để đáp ứng các quy định nghiêm ngặt, việc bổ sung công nghệ hybrid cho phép các hãng xe đạt được các mục tiêu trong tương lai mà vẫn giữ nguyên những động cơ xăng vốn đã được yêu thích.

Nhiều hãng xe như Lamborghini, Ferrari, McLaren và Chevrolet áp dụng động cơ hybrid hiệu suất cao cho những mẫu xe mới nhất, người tiêu dùng giờ đây có thể tiếp cận với công nghệ giúp tăng hiệu suất, đồng thời đạt mục tiêu tạo ra nhiều sức mạnh hơn với lượng nhiên liệu ít hơn.

Hệ thống hybrid trên Porsche 918 Spyder. Ảnh: Porsche

Một số mẫu xe hybrid hiệu suất cao và siêu xe trang bị động cơ hybrid cắm sạc (PHEV) như Porsche 918 Spyder là một trong những mẫu xe đầu tiên. Động cơ PHEV mang lại cho người lái sự tiện lợi khi có thể sạc tại nhà và gần như loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiên liệu trong các chuyến đi ngắn hoặc di chuyển hàng ngày. Với một số chủ xe, điều này đồng nghĩa với việc đổ xăng giảm mỗi tuần thành mỗi tháng.

Trong các siêu xe hiện đại, công nghệ hybrid đã trở thành một giải pháp tích hợp hoàn chỉnh, được thiết kế với mục tiêu tối ưu hóa khả năng vận hành của xe hiệu suất cao. Ví dụ điển hình là Ferrari khi bắt đầu nghiên cứu hệ thống phanh dành cho xe hybrid trên các mẫu xe thử nghiệm từ năm 2012, với nguyên mẫu độc nhất của mẫu Ferrari 458 trang bị động cơ V12 hybrid, động cơ sau này được sử dụng trên chiếc LaFerrari.

Nhiều người mua xe e ngại với động cơ hybrid trong nhiều năm. Tuy nhiên, trong phân khúc phổ thông hiện nay, một số mẫu xe nổi tiếng như Toyota Camry thậm chí không còn phiên bản chạy xăng mà chỉ dùng động cơ hybrid. Công nghệ điện hóa cũng mở rộng sang nhiều phân khúc mới, bao gồm xe bán tải và SUV địa hình.

Một phần được thúc đẩy bởi đại dịch toàn cầu, ngày càng có nhiều người mua phổ thông quan tâm đến yếu tố bền vững khi mua xe. Điều này dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của nhóm khách hàng quan tâm tới hybrid hoặc chỉ chọn xe hybrid. Trong phân khúc phổ thông, công nghệ này đã trở nên phổ biến và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Những khách hàng cao cấp sở hữu những mẫu xe sang và xe hiệu suất cao mới nhất đặc biệt chú ý đến những lợi ích của công nghệ hybrid hiện đại và mong đợi sức mạnh điện hóa dưới nắp ca-pô. Một số khách hàng cao cấp khác lại thích động cơ hiệu suất thuần xăng truyền thống. Dù vậy phần lớn các hãng sản xuất xe hiệu suất cao đều sẵn sàng bán cả hai tùy chọn động cơ. Ví dụ chiếc Chevrolet Corvette mới nhất, cung cấp tới 5 tùy chọn động cơ V8 gồm 6,2 lít V8 hút khí tự nhiên, 5,5 lít V8 hút khí tự nhiên, 6,2 lít V8 tăng áp kép và hai cấu hình hybrid.

Việc liên tục tung ra những tiến bộ công nghệ mới nhất giúp thu hút những khách hàng giàu có, nhiều người trong số họ thích lái những mẫu xe mới nhất trong một hoặc hai năm trước khi nâng cấp lên phiên bản kế tiếp. Ngày nay, với nhiều người, động cơ hybrid hiệu suất cao thế hệ mới chính là một phần quan trọng của sức hấp dẫn đó.

Siêu xe hybrid Ferrari LaFerrari. Ảnh: Shafik Ssemanda

Lý do là công nghệ tiên tiến mới nhất đã trở thành biểu tượng địa vị đối với khách hàng giàu có, những người luôn mong đợi các đổi mới công nghệ mang lại "lợi ích kép", tức vừa nâng cao hiệu suất và sự tinh tế khi vận hành, vừa giảm số lần tiếp nhiên liệu, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Công nghệ hybrid cho phép động cơ hiệu suất cao tạo ra mã lực và mô-men xoắn mà trong điều kiện hiện đại gần như không thể đạt được nếu chỉ dùng động cơ xăng thông thường. Ví dụ chiếc Mercedes S 63 E Performance 2026, sản sinh 791 mã lực và mô-men xoắn 1.340 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây, đồng thời đạt mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm chỉ 5,7 lít/100 km trên đường cao tốc.

Một ví dụ khác là chiếc Ferrari SF90 Stradale khi kết hợp giữa động cơ V8 và công nghệ plug-in hybrid, tạo ra sức mạnh tổng hợp từ ba môtơ điện với động cơ V8 có vòng tua cao làm "trái tim". Kết quả xe đạt 986 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), chi phí điện và xăng hàng năm của SF90 là 3.000 USD. Nếu lái một chiếc bán tải Dodge Ram 1500, mỗi năm sẽ tốn nhiều tiền xăng hơn thế.

Bên cạnh việc mang lại công suất lớn với chi phí nhiên liệu tương đối thấp, các mẫu hybrid hiện đại còn đem đến nhiều ưu điểm khác cho giới xe hiệu suất cao. Ví dụ môtơ điện có thể loại bỏ hoàn toàn độ trễ tăng áp (turbo lag), giúp xe tăng tốc tức thì và phản ứng chân ga nhạy hơn. Ngoài ra có thể tái tạo năng lượng khi phanh giúp giảm lượng nhiệt sinh ra và giảm áp lực lên hệ thống phanh truyền thống.

Công nghệ mild hybrid cũng có thể tăng cường khả năng phản hồi và hiệu suất của hầu hết mọi loại động cơ hiện có mà không cần thay đổi nhiều về cấu trúc. Bên cạnh đó, hệ thống truyền động tích hợp điện (e-axle) cho phép lắp đặt các trục dẫn động điện lên những mẫu xe vốn không trang bị hệ dẫn động 4 bánh, chẳng hạn các phiên bản hybrid của Chevrolet Corvette.

Tại một buổi họp ra mắt báo chí, một quan chức của BMW từng chia sẻ rằng nhiều tài xế sở hữu dòng xe BMW M thường chọn chế độ lái thể thao nhất khi họ một mình trong xe để có thể tận hưởng hiệu suất tối đa của chiếc xe một cách riêng tư. Tuy nhiên không phải tài xế nào cũng muốn tiếng ống xả ồn ào và dữ dội trong mọi tình huống. Ví dụ khi khởi động một chiếc Ram 1500 RTX vào 5h sáng, khi nhiệt độ ngoài trời xuống âm 30 độ C, chắc chắn cả khu phố sẽ nghe tiếng gầm của ống xả.

Xe sang hiệu suất cao BMW XM động cơ hybrid tại Đức. Ảnh: Earl Karanja

Nếu muốn để garage hoặc khu phố yên tĩnh, xe hiệu suất cao có công nghệ hybrid là lựa chọn hoàn hảo. Bởi nhiều mẫu xe của các hãng như Ferrari, Porsche, Bentley có thể chuyển sang chế độ vận hành hoàn toàn bằng điện, không gây tiếng ồn, thao tác qua một nút bấm. Điều này mang lại cho người lái một lựa chọn khi cần sự yên tĩnh, trong những trường hợp như phải ra ngoài cho chuyến bay sớm khi gia đình vẫn đang ngủ, về nhà muộn vào ban đêm mà không đánh thức ai hoặc đến những nơi yêu cầu hạn chế tiếng ồn và khí thải.

Tuy vậy, hiện vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu của công nghệ hybrid và những cải tiến mới không ngừng xuất hiện. Hiện đã có ít nhất 18 mẫu xe hybrid có thể vượt qua mốc hơn 320 km/h, trong đó có Bentley Continental GT Speed 2025 và Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Đặc biệt khi gần đây, Porsche ra mắt mẫu 911 mới trang bị hệ thống tăng áp hybrid có tên T-hybrid, giúp điện khí hóa hệ thống tăng áp lâu đời, nhằm nâng công suất và khả năng phản hồi lên một tầm cao mới.

Khi công nghệ hybrid tiếp tục phát triển, có thể kỳ vọng vào những khối pin nhỏ hơn và nhẹ hơn với khả năng lưu trữ năng lượng tốt hơn, môtơ điện mạnh mẽ và nhỏ gọn hơn, thậm chí những cải tiến đôi bên cùng có lợi sẽ góp phần định hình kỷ nguyên hybrid hiện đại cho đến nay.

Minh Quân (theo CarBuzz)