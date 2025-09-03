Động cơ hybrid khí hóa lỏng ra mắt

RomaniaHorse Technologies giới thiệu HR12 LPG, động cơ hybrid phun trực tiếp khí hóa lỏng đầu tiên sản xuất đại trà, đáp ứng chuẩn khí thải Euro 6e.

Horse Technologies, liên doanh giữa Renault Group và Quỹ Geely, vừa công bố động cơ phun trực tiếp LPG (Liquified Petroleum Gas - khí hóa lỏng) đầu tiên được sản xuất hàng loạt trên thế giới, có tên là HR12 LPG. Đây là bước đi nhằm mở rộng lựa chọn về động cơ đốt trong, trong bối cảnh nhiều thị trường ôtô vẫn duy trì nhu cầu với kiểu động cơ này, đặc biệt là các loại nhiên liệu thay thế như LPG.

HR12 LPG là động cơ 1,2 lít, 3 xi-lanh, tăng áp, có thể chạy bằng cả xăng và LPG. Điểm khác biệt so với các động cơ LPG đang có mặt trên thị trường là công nghệ phun trực tiếp (direct injection), thay vì phun gián tiếp (indirect injection) trộn nhiên liệu với không khí trước khi vào buồng đốt, vốn hiệu quả thấp hơn so với động cơ xăng truyền thống. Cách làm mới giúp kiểm soát quá trình cháy tốt hơn, tăng hiệu quả vận hành và giảm khí thải.

Động cơ hybrid LPG HR12 LPG. Ảnh: Newpress

Ngoài ra, động cơ này còn được trang bị hệ thống mild hybrid 48V, gồm máy phát khởi động và bộ chuyển đổi DC/DC. Công nghệ này giúp bổ sung mô-men xoắn trong quá trình tăng tốc, góp phần tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải CO2.

Theo công bố từ nhà sản xuất, HR12 LPG cho công suất tối đa 138 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 230 Nm từ 2.100 vòng/phút. Khi vận hành bằng LPG, mức phát thải CO2 giảm khoảng 9% so với chạy bằng xăng. Hệ thống nhiên liệu được thiết kế lại với kim phun chuyên dụng, bộ bay hơi điện tử để kiểm soát chính xác áp suất nén LPG trước khi phun, và các chi tiết cơ khí gia cường. Bình chứa LPG được đặt tại vị trí vốn dành cho lốp dự phòng, không ảnh hưởng đến không gian khoang hành khách hay khoang chứa đồ.

HR12 LPG được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư tại Romania, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6e và sẵn sàng cho Euro 7. Việc sản xuất sẽ diễn ra tại nhà máy Horse ở Mioveni, với công suất tối đa 450.000 động cơ mỗi năm.

Theo Patrice Haettel, Giám đốc điều hành Horse Technologies, sản phẩm mới này cho thấy định hướng của công ty trong việc nghiên cứu nhiều loại nhiên liệu khác nhau, từ xăng, diesel cho tới LPG và hybrid, thay vì chỉ tập trung hoàn toàn vào điện hóa. Việc HR12 LPG kết hợp ba yếu tố: phun trực tiếp, mild hybrid và sản xuất công nghiệp quy mô lớn, được xem là một hướng tiếp cận mới trong việc phát triển động cơ sử dụng nhiên liệu thay thế.

Hồ Tân (theo Motor1)