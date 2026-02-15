Động cơ diesel quay lại thị trường châu Âu

Stellantis tái giới thiệu nhiều mẫu xe diesel tại châu Âu khi doanh số xe điện chững lại, tận dụng lợi thế giá bán và nhu cầu của khách hàng.

Tập đoàn ôtô Stellantis, chủ sở hữu các thương hiệu như Fiat và Jeep, đang âm thầm đưa trở lại phiên bản động cơ diesel cho ít nhất bảy mẫu xe con và xe van tại châu Âu, trong bối cảnh hãng điều chỉnh chiến lược xe điện.

Theo khảo sát từ các trang đại lý và phát biểu của hãng với Reuters, Stellantis đã tái giới thiệu động cơ diesel cho nhiều dòng xe từ cuối năm 2025, từ các mẫu van chở khách đến hatchback Peugeot 308 và mẫu cao cấp DS Automobiles No.4. Trong phản hồi gửi Reuters, Stellantis cho biết hãng quyết định duy trì và thậm chí mở rộng danh mục động cơ diesel nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng.

Động thái này diễn ra khi doanh số xe điện không đạt kỳ vọng, đồng thời châu Âu nới lỏng mục tiêu khí thải, cho phép động cơ đốt trong tiếp tục tồn tại lâu hơn. Tại Mỹ, thị trường lớn nhất của Stellantis, xu hướng giảm đầu tư vào xe điện cũng xuất hiện dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Lợi thế cạnh tranh trước các hãng xe Trung Quốc

Năm 2015, xe diesel từng chiếm hơn 50% doanh số xe mới tại châu Âu. Tuy nhiên, thị phần bắt đầu lao dốc sau bê bối "Dieselgate", khi nhiều nhà sản xuất ôtô bị phát hiện gian lận kiểm tra khí thải. Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) cho thấy xe diesel chỉ còn chiếm 7,7% doanh số xe mới trong năm 2025, trong khi xe thuần điện đạt 19,5%.

Nhiều hãng xe đã ngừng bán hoàn toàn các xe sử dụng động cơ diesel. Stellantis cũng từng cắt giảm mạnh danh mục này, chỉ còn vài mẫu so với hàng chục mẫu cách đây 5 năm. Tuy vậy, diesel lại là phân khúc mà các hãng xe Trung Quốc chưa thể cạnh tranh mạnh. Ngoài ra, xe diesel có giá bán thấp hơn đáng kể so với xe điện, tạo lợi thế trong bối cảnh các hãng xe đang gặp khó khăn về lợi nhuận.

Alfa Romeo Stelvio, mẫu crossover được Stellantis giới thiệu phiên bản diesel trở lại. Ảnh: Stellantis

Tuần trước, Stellantis công bố khoản chi phí lên tới 22,2 tỷ euro (26,35 tỷ USD) do điều chỉnh tham vọng mảng xe điện, khiến cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi tập đoàn thành lập năm 2021 sau thương vụ sáp nhập giữa Fiat Chrysler Automobiles và PSA. Trước đó, hãng đặt mục tiêu đến năm 2030 xe điện sẽ chiếm 100% doanh số tại châu Âu và 50% tại Mỹ, nhưng nhu cầu thực tế thấp hơn dự đoán.

Nhiều mẫu diesel quay trở lại

Stellantis đã đưa trở lại một số mẫu xe động cơ đốt trong phổ biến tại Mỹ như Jeep Cherokee và động cơ V8 Hemi nhằm giành lại thị phần. Năm ngoái, hãng cũng bổ sung phiên bản hybrid chạy xăng cho mẫu Fiat 500 bên cạnh bản thuần điện.

Tại châu Âu, nơi doanh số của hãng giảm 3,9% trong năm 2025 và giảm 7,3% trong năm 2024, các phiên bản diesel của Opel Astra, Opel Combo, Peugeot Rifter, Citroen Berlingo và một số mẫu khác đang được đưa trở lại. Hãng cũng tiếp tục sản xuất các mẫu diesel như SUV cao cấp DS7, cùng các dòng Alfa Romeo Tonale, Stelvio và sedan Giulia nhằm đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng.

Dữ liệu từ nền tảng mua bán xe CarGurus cho thấy số lượng mẫu xe diesel mới tại Anh giảm mạnh, từ 167 mẫu năm 2020 xuống còn 57 mẫu vào năm 2025. Riêng các thương hiệu thuộc Stellantis tại Anh hiện chỉ còn 4 mẫu diesel, giảm so với 26 mẫu trước đây.

Theo Giám đốc biên tập CarGurus tại Anh Chris Knapman, Stellantis đang đi ngược xu hướng chung của thị trường. Ông cho rằng động cơ diesel vẫn phù hợp với những người thường xuyên di chuyển quãng đường dài hoặc cần lực kéo lớn để kéo rơ-moóc. Đồng thời, khi các hãng xe Trung Quốc ồ ạt tung ra xe điện và hybrid sạc điện, diesel có thể trở thành điểm khác biệt giúp các thương hiệu châu Âu duy trì lợi thế cạnh tranh.

Hồ Tân (theo Reuters)