Động cơ của nghi phạm xả súng ở California 'rất khó nắm bắt'

Các nhà điều tra Mỹ cho hay chưa thể làm rõ động cơ nghi phạm Huu Can Tran xả súng giết 10 người trước khi tự sát.

Robert Luna, cảnh sát trưởng hạt Los Angeles, ngày 23/1 cho hay các điều tra viên đang khẩn trương xác định lý do nghi phạm 72 tuổi xả súng trong câu lạc bộ khiêu vũ ở California, giết chết 10 người trước khi tự sát vài giờ sau. Tuy nhiên, lý do Huu Can Tran thực hiện vụ thảm sát đêm 21/1 vẫn "rất khó nắm bắt".

"Chúng tôi vẫn xem xét mọi khả năng", ông Luna nói. "Tôi không biết đây có phải là tội thù ghét theo định nghĩa của luật hay không, nhưng kẻ bước vào một phòng khiêu vũ và nổ súng bắn 20 người thì gọi là gì cơ chứ?".

Robert Luna, cảnh sát trưởng hạt Los Angeles, phát biểu trong cuộc họp báo tối 22/1. Ảnh: AP

Giới chức ngày 23/1 đang cố gắng xác định danh tính nạn nhân trong câu lạc bộ Star Ballroom Dance Studio ở Monterey Park, cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 11 km về phía đông. Ông Luna cho hay 10 người khác bị thương, trong đó 7 người vẫn trong bệnh viện tối 22/1.

Khoảng 20 phút sau vụ xả súng ở Monterey Park, nghi phạm Huu Can Tran bước vào một câu lạc bộ khiêu vũ khác ở thành phố Alhambra lân cận, dường như định lặp lại hành vi thảm sát, song đã bị ngăn chặn.

"Tôi có thể nói rằng nghi phạm đã bước vào đó, có thể với ý định giết thêm nhiều người nữa. Hai người dân dũng cảm đã lập tức hành động, tước vũ khí của ông ta", Luna nói.

Khoảng 12 tiếng sau, cảnh sát thành phố Torrance, cách Monterey Park 32 km về phía tây nam, tiếp cận xe tải màu trắng Tran đang điều khiển. Khi các sĩ quan tới gần, họ nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên trong khi Tran tự tử.

Có rất ít thông tin về Tran cũng như các mối quan hệ của ông ta với cộng đồng và nơi bị nhằm mục tiêu. Hồ sơ công khai cho thấy ông ta từng đăng ký địa chỉ tại Monterey Park và các thành phố lân cận.

Cảnh sát địa phương đã được lệnh khám nhà của Tran ở Hemet, California, cách Monterey Park khoảng 128 km về phía đông. Ông Luna không nêu danh tính của bất kỳ nạn nhân nào, nhưng cho biết có 5 người đàn ông và 5 người phụ nữ trong độ tuổi 50, 60, thậm chí lớn hơn. Khẩu súng mà Tran sử dụng có thể là vũ khí trái phép ở California, bang cấm sử dụng súng có băng đạn quá 10 viên.

"Chúng tôi rất muốn biết làm thế nào điều khủng khiếp này có thể xảy ra", Luna nói.

Nghi phạm Huu Can Tran. Ảnh: Cảnh sát Los Angeles

Khi tin tức về vụ xả súng lan rộng, một số người trong cộng đồng ở Monterey Park e ngại đây là tội ác thù ghét nhằm vào người châu Á. Trong nhiều thập kỷ, thành phố này là điểm đến của người nhập cư từ Trung Quốc. Theo dữ liệu từ chính phủ Mỹ, khoảng 65% cư dân tại đây là người gốc Á.

Chester Chong, chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc ở Los Angeles, mô tả thành phố 60.000 dân là nơi yên tĩnh, thanh bình và xinh đẹp, mọi người đều biết mặt nhau và giúp đỡ lẫn nhau.

Ông Chong trước đó nhận định nghi phạm ra tay có thể vì ghen tuông. Theo ông, khách tham dự tiệc tại Dance Star Studio và các lãnh đạo địa phương khác cho biết câu lạc bộ mời vợ của nghi phạm tới dự tiệc đón năm mới. Nghi phạm Huu Can Tran có thể đã nổi nóng vì không có tên trong danh sách khách mời.

CNN dẫn các nguồn tin cho biết người phụ nữ mà ông Chong đề cập là vợ cũ của nghi phạm. Họ quen nhau tại câu lạc bộ Dance Star Studio hai thập kỷ trước. Huu Can Tran và vợ cũ ly dị năm 2006. Dữ liệu tòa án Los Angeles về vụ ly hôn cho thấy nghi phạm là người nhập cư đến từ Trung Quốc vào thập niên 1990.

Tiffany Chiu, 30 tuổi, đang chúc mừng năm mới tại nhà bố mẹ gần câu lạc bộ khi xảy ra vụ thảm sát, cho hay nhiều người nhầm tiếng súng với tiếng pháo hoa.

"Ở đây có nhiều người lớn tuổi sinh sống, thường rất yên tĩnh", cô nói. "Không ai ngờ thảm kịch này có thể xảy ra".

Hồng Hạnh (Theo Reuters)