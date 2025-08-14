Dòng chảy chuyên gia - bài toán cho địa ốc Đông TP HCM

Sân bay Long Thành, cảng Cái Mép - Thị Vải, khu thương mại tự do dự báo thúc đẩy FDI, hút giới chuyên gia, hình thành nhu cầu an cư chất lượng cao tại Đông TP HCM.

Tâm điểm Đông Nam TP HCM là sân bay quốc tế Long Thành - dự án hàng không lớn nhất Việt Nam, kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng đầu Đông Nam Á với hơn 100 điểm đến toàn cầu. Bổ trợ là cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, thuộc top 7 cảng hiệu suất cao nhất thế giới, cùng mạng lưới khu công nghiệp và khu thương mại tự do hàng chục nghìn ha.

Theo đề án, khu vực quanh sân bay Long Thành sẽ dành 8.100 ha để quy hoạch thu thương mại tự do. Khu này sẽ tích hợp bốn khu chức năng sản xuất (3.095 ha), logistics (2.244 ha), tài chính - thương mại - dịch vụ (1.500 ha), nghiên cứu đổi mới sáng tạo và kinh tế số (1.419 ha). Tổng vốn đầu tư toàn khu khoảng 16 tỷ USD.

Khu thương mại sẽ kết nối trực tiếp sân bay Long Thành và cảng Phước An, tạo thành chuỗi logistics đa phương thức, giúp tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, khu vực này còn có 15.000 ha khu công nghiệp chuyên biệt cho logistics và sản xuất công nghệ cao. Sự kết hợp này được ví như "động cơ kép" giúp khu vực trở thành trung tâm công nghiệp - thương mại - dịch vụ mới của Việt Nam và khu vực.

Sân bay quốc tế Long Thành lắp phần mái đầu tháng 8/2025. Ảnh: Phước Tuấn

Theo khảo sát các khu vực quanh sân bay Long Thành như Phú Mỹ đã có hàng nghìn chuyên gia và nhà quản lý cấp cao sinh sống, làm việc. Trong bối cảnh hạ tầng bứt tốc, dòng vốn FDI và các tập đoàn quốc tế mở rộng hiện diện, con số này được dự báo còn tăng trong những năm tới. Nhóm khách hàng đặc thù này đòi hỏi chuẩn sống quốc tế với vị trí kết nối nhanh, cộng đồng trí thức đa quốc tịch, tiện ích toàn diện từ làm việc, thể thao, giải trí đến giáo dục, cùng môi trường an ninh 24/7.

Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ cao cấp quanh Long Thành và Cái Mép - Thị Vải vẫn chưa tương xứng tiềm năng. Theo báo cáo tháng 7 của DKRA Group, nguồn cung căn hộ tại Đồng Nai chỉ chiếm 0,8% toàn thị trường phía Nam. Trong quý III và cuối năm, khu vực này vẫn thiếu hụt về nguồn cung so với TP HCM, Tây Ninh hay khu vực Bình Dương cũ. Khoảng trống này được dự báo sẽ tạo cơ hội cho các dự án sớm triển khai, khi khu vực có thể trở thành thị trường bất động sản tỷ USD mỗi năm nhờ dòng vốn FDI vào logistics và sản xuất công nghệ cao.

Maison Grand nằm gần cảng quốc tế, hướng tới cư dân là chuyên gia. Ảnh: Tùng Mỹ

Một trong những dự án đã hiện hữu là Maison Grand tại trung tâm đô thị cảng quốc tế Phú Mỹ. Dự án cách cảng khoảng 10 phút, kết nối tới cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành. Theo công bố chủ đầu tư, thiết kế sẽ hướng tới tối ưu hóa không gian cho chuyên gia và gia đình nhỏ. Dự án cũng tích hợp tiện ích nội khu từ hồ bơi, phố đi bộ, khu vui chơi đến khu sinh hoạt cộng đồng, hình thành cộng đồng cư dân doanh nhân và chuyên gia.

Theo công bố, giá bán trung bình của Maison Grand khoảng 33 triệu đồng mỗi m2. Đây được nhận định là mức giá dễ chịu trên thị trường căn hộ cao cấp cùng phân khúc. Với tốc độ tăng dân số chuyên gia, dự án có thể khai thác cho thuê với giá thuê ước tính 10-15 triệu đồng mỗi tháng, theo Batdongsan. Nhờ đó, Maison Grand tiếp cận được cả nhóm khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Dự án dự kiến bàn giao quý II/2026. Chủ đầu tư áp dụng chính sách thanh toán kéo dài 24 tháng. Khách mua thanh toán 50% đến khi nhận nhà, phần còn lại được giãn 12 tháng sau bàn giao.

Theo các chuyên gia, khi cực tăng trưởng phía Đông Nam TP HCM vận hành, những lựa chọn an cư sớm sẽ nắm ưu thế khai thác giá trị gia tăng lâu dài. Ngoài Maison Grand, quanh khu vực này có thêm các dự án đất nền và thấp tầng. Với sự bổ sung gần 1.000 căn hộ từ dự án mới, thị trường phía Đông sẽ thêm sôi động, dần gỡ bài toán an cư cho giới chuyên gia.

Hoài Phương