Đóng cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết sau tai nạn giữa hai xe tải

Lâm ĐồngTai nạn giữa hai xe tải khiến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua xã Tuy Phong ùn ứ khoảng một km theo hướng Nam - Bắc, lực lượng chức năng phải tạm đóng tuyến, chiều 4/2.

Khoảng 14h, ôtô tải chở hàng biển số TP HCM lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khi đến đoạn qua xã Tuy Phong (Bình Thuận cũ) xe bất ngờ húc vào đuôi một xe tải khác đang chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, chiều 4/2. Ảnh: Minh Bằng

Sau cú va chạm, đầu ôtô tải phía sau dính chặt vào đuôi xe trước, hư hỏng nặng. Tài xế xe gây tai nạn bị thương nhẹ, được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra khỏi cabin.

Tại hiện trường, hai xe gặp nạn chắn hơn nửa mặt đường, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ khoảng một km. Các phương tiện, đặc biệt là xe tải và container, không thể chạy qua.

Xe ùn ứ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hướng Sài Gòn - Nha Trang. Ảnh: Minh Bằng

Cảnh sát giao thông tuần tra cao tốc có mặt điều tiết, đồng thời tạm đóng nút giao Chợ Lầu. Các xe từ TP HCM đi hướng Bắc được hướng dẫn rẽ xuống quốc lộ 1 tại khu vực huyện Bắc Bình cũ để tiếp tục hành trình. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, nối Bình Thuận với các tỉnh Nam Trung Bộ, được đưa vào khai thác từ năm 2023. Tuyến đường giúp giảm tải cho quốc lộ 1, rút ngắn thời gian di chuyển, song thời gian qua thường xuyên xảy ra tai nạn do lưu lượng xe lớn.

Hướng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đồ họa: Đăng Hiếu

Tư Huynh