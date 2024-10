Đóng bảo hiểm xã hội 8 năm, muốn rút một lần làm vốn kinh doanh có được không?

Tôi được công ty đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2016 đến nay. Hiện tôi chán việc ở công ty, muốn nghỉ để buôn bán, chủ động lo kinh tế.

Tôi là nhân viên văn phòng, chỉ có nguồn thu nhập duy nhất ở công ty nhưng không đủ cho chi tiêu hàng tháng của gia đình. Tôi tính nghỉ việc, rút bảo hiểm xã hội một lần để làm vốn buôn bán thì có rút được không? Nếu được, tôi cần làm những thủ tục gì?

Bạn đọc Bảo Trân

Luật sư tư vấn

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 (có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2025), để rút bảo hiểm xã hội một lần người lao động cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, hoặc là lao động nữ thuộc nhóm người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Bị mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS hoặc các bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

- Trường hợp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân hoặc hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Như vậy, nếu bạn mới chỉ đi làm 8 năm, và muốn nghỉ làm ra tự kinh doanh riêng thì khả năng cao không đáp ứng điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Nhưng kể từ ngày 1/7/2025 Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực, bổ sung một trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội là "người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm" (điểm đ khoản 1 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội 2024).

Bạn có thể cân nhắc việc đáp ứng điều kiện này.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu

Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hậu và cộng sự