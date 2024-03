Đồng bằng Bắc Bộ nồm ẩm, Tây Bắc nắng 33 độ C

Khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ tuần tới trời nồm, nhà cửa ẩm ướt, Tây Bắc Bộ nóng 29-33 độ, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng 35-37 độ C.

Miền Bắc tuần qua thời tiết thay đổi liên tục, hôm qua trời nắng thì hôm nay chìm trong sương mù, mưa nhỏ. Nguyên nhân là khu vực này đang chịu sự tranh chấp của đới gió đông nam ẩm và hoàn lưu vùng áp thấp phía tây.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tuần tới miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết như trên. Tây Bắc Bộ trời nắng, cao nhất ngày lên 29-33 độ C. Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng 26-31 độ C, khu vực ven biển và đồng bằng trời nồm, nhà cửa ẩm ướt.

Khu vực trung tâm Hà Nội sáng 24/3 có mưa nhỏ. Ảnh: Hoàng Phương

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội từ nay đến giữa tuần khoảng 23-31 độ C, từ thứ năm cao nhất ngày giảm còn 28 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới dao động 14-25 độ C.

Miền Trung từ nay đến gần hết tuần tới thời tiết phổ biến ít mưa, trời nắng, cao nhất ngày vùng từ Thanh Hóa đến Bình Thuận thường xuyên 30-33 độ C, vùng núi phía tây của Nghệ An - Quảng Ngãi nắng nóng cục bộ, 35-37 độ C.

Nam Bộ tuần tới tiếp tục nắng nóng với mực nhiệt cao nhất ngày lên 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Tây Nguyên cũng nắng 31-34 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định một tháng tới, không khí lạnh có thể hoạt động nhưng yếu, lệch đông. Vùng áp thấp phía tây phát triển, nắng nóng xuất hiện ở hầu khắp cả nước. Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ, các khu vực còn lại cao hơn 0,5-1,5 độ C.