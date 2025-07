'Đông Bắc TP HCM là điểm nhấn phát triển đô thị hỗn hợp'

Từ "thủ phủ công nghiệp" thành hạt nhân đại đô thị TP HCM sau sáp nhập, khu Đông Bắc (một phần Bình Dương cũ) nhiều tiềm năng phát triển đô thị hỗn hợp, theo TS Đinh Thế Hiển.

TS Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng cho biết, trước sáp nhập, Bình Dương nằm ở phía Bắc TP HCM, là cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tăng trưởng GRDP của địa phương năm 2024 đạt 6,15%, quy mô kinh tế xấp xỉ 500.000 tỷ đồng, cao thứ ba cả nước, chỉ sau TP HCM và Hà Nội. Công nghiệp, xây dựng đóng góp hơn 60% GRDP, đồng thời khu vực dịch vụ mở rộng nhanh, cho thấy địa phương đang đa dạng hóa cơ cấu kinh tế.

Khi TP HCM định hình đại đô thị tích hợp, Bình Dương không còn phát triển độc lập mà trở thành mắt xích chủ lực, gánh vác công nghiệp, hậu cần và R&D, hỗ trợ TP HCM về dịch vụ, tài chính, giáo dục. Với lợi thế lớn về quỹ đất, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp hiện đại và môi trường đầu tư hấp dẫn, Bình Dương đóng vai trò trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.

Sau sáp nhập, Bình Dương là một phần của "siêu đô thị" TP HCM mới, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị. Theo TS Đinh Thế Hiển, sự dịch chuyển này tạo dư địa mới cho bất động sản, đặc biệt tại khu Đông Bắc, nơi được xem như cửa ngõ nối lõi trung tâm với các khu công nghiệp.

Đông Bắc TP HCM (trước là TP Thuận An) gồm Bình Hòa, An Phú, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao có GRDP giai đoạn 2018-2022 tăng trung bình hơn 9% một năm. Dân số 2024 đạt gần 750.000 người, mật độ khoảng 8.950 người trên một km2, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Khu vực này cũng đón hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như quốc lộ 13, vành đai 3 TP HCM, tuyến đường ven sông Sài Gòn, tuyến metro số 2, các nút giao lớn tại ngã sáu An Phú, ngã tư Bình Hòa... Mạng lưới giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng tính kết nối logistics - yếu tố then chốt để thu hút dòng vốn FDI và thúc đẩy phát triển đô thị hỗn hợp.

Chuyên gia Đinh Thế Hiển cho biết, Đông Bắc TP HCM đang dịch chuyển từ chức năng công nghiệp, logistics sang mô hình thương mại, dịch vụ, nhà ở, giáo dục. Cụ thể, nhiều khu công nghiệp xanh lĩnh vực điện tử, thực phẩm, logistics hoạt động song song với các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường quốc tế.

"Bất động sản khu vực này sôi động nhờ hạ tầng đầu tư bài bản, hệ thống giao thông liên kết vùng ngày càng hoàn thiện, tạo ra lực hút đối với các nhà đầu tư và người dân", ông Hiển nói.

Tuy nhiên, vị này cho rằng, để hướng đến phát triển bền vững, thị trường bất động sản Đông Bắc TP HCM cần xem xét các yếu tố gồm: cân bằng giữa nhà ở và hạ tầng xã hội; sản phẩm nhà ở trung cấp, cao cấp cho người ở thực và định hướng rõ về đô thị thông minh - sinh thái.

Chuyên gia lý giải, khu vực này có nhiều khu dân cư, chung cư cao tầng nhưng lại thiếu đầu tư trường học, công viên, bệnh viện hoặc các trung tâm thương mại tích hợp. Nhu cầu về nhà ở dành cho chuyên gia và lao động chất lượng cao lớn, tuy nhiên lượng sản phẩm nhà ở đáp ứng nhu cầu của phân khúc này còn hạn chế.

"Việc phát triển bất động sản hiện vẫn mang tính dàn trải, mở rộng theo địa giới hành chính thay vì theo hướng đô thị nén - tích hợp", TS chia sẻ thêm.

Theo chuyên gia, quá trình hội nhập này không chỉ đòi hỏi điều chỉnh về thể chế và quy hoạch, mà còn cần sự thay đổi tư duy phát triển: từ phát triển tách biệt sang phát triển liên kết, từ tăng trưởng số lượng sang nâng cao chất lượng.

