Đông Bắc TP HCM có thêm dự án cao tầng gần quốc lộ 13

The Emerald Garden View gồm hai tháp cao 25 tầng gần quốc lộ 13, dự kiến cung cấp các sản phẩm căn hộ, condotel và shophouse.

Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) - đơn vị phát triển dự án The Emerald Garden View vừa ký kết loạt hợp tác vào ngày 29/9. Theo đó, đồng hành cùng dự án có SOL E&C (tổng thầu thiết kế và xây dựng), Land Sculptor Studio Việt Nam (tư vấn thiết kế cảnh quan), S&K (tư vấn giám sát), CBRE (tư vấn quản lý vận hành), Lixil (thiết bị nội thất), DKRS (kinh doanh tiếp thị) và MB Bank (ngân hàng tài trợ). Việc hoàn tất các thỏa thuận được kỳ vọng rút ngắn thời gian chuẩn bị và chuẩn hóa quá trình vận hành sau này.

The Emerald Garden View được quy hoạch trên diện tích gần 2 ha, với 2 tòa tháp cao 25 tầng cùng 2 tầng hầm. Sản phẩm dự kiến gồm căn hộ cao cấp, condotel và shophouse. Điểm nhấn của dự án là hệ thống tiện ích quốc tế gắn liền với không gian xanh như trung tâm thương mại, hồ bơi tràn bờ, trường học, khu vui chơi trẻ em, công viên cây xanh, đường dạo bộ ven sông và khu ẩm thực...

The Emerald Garden View được định vị là khu căn hộ cao cấp theo phong cách sống xanh đa tiện ích. Ảnh: Lê Phong Group

Một trong những lợi thế của The Emerald Garden View là vị trí gần quốc lộ 13 - cửa ngõ Đông Bắc TP HCM, kết nối trực tiếp đến trung tâm thành phố, đồng thời liền kề các khu công nghiệp, không gian sinh thái ven sông và vùng trái cây Lái Thiêu. Đây cũng là khu vực tập trung lượng lớn lao động chuyên môn, tạo nhu cầu ở thật và cho thuê. Bên cạnh đó, dự án còn hưởng lợi từ quy hoạch tuyến metro trong tương lai, mở ra dư địa tăng trưởng giá trị dài hạn cho cả cư dân lẫn nhà đầu tư.

Theo tổng hợp từ DKRA Consulting, 8 tháng đầu năm, lượng căn hộ mở bán mới tại phía Nam tăng khoảng 58% so với cùng kỳ. Khu vực Bình Dương cũ (chủ yếu Thuận An, Dĩ An) dẫn đầu nguồn cung, tỷ lệ hấp thụ khoảng 73%, cao hơn mức bình quân (71%) và khu vực TP HCM lõi (57%). Nhu cầu căn hộ không chỉ đến từ cư dân địa phương, mà còn từ lực lượng chuyên gia, kỹ sư, quản lý tại các khu công nghiệp lân cận - nhóm khách hàng có sức cầu lớn về thuê và mua căn hộ.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án The Emerald Garden View. Ảnh: Lê Phong Group

Về hạ tầng, quốc lộ 13 là trục giao thương tại cửa ngõ Đông Bắc TP HCM, kết nối chuỗi đô thị - công nghiệp vùng Đông Nam Bộ. Tuyến này đang trong lộ trình nâng cấp, mở rộng để tăng năng lực lưu thông và giảm áp lực giao thông tại khu vực giáp ranh. Việc cải thiện kết nối được xem là yếu tố hỗ trợ thanh khoản và khả năng khai thác của các dự án nằm dọc trục.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng đồng bộ và nhu cầu ở thực mở ra dư địa tăng trưởng cho các dự án bất động sản mới dọc quốc lộ 13, đặc biệt là những dự án sở hữu pháp lý minh bạch và quy hoạch bài bản. Trong đó, The Emerald Garden View là một trong những điểm sáng khi sở hữu pháp lý minh bạch, bổ sung thêm lựa chọn nhà ở cho người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn tại khu vực này.

Song Anh