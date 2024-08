Donald Trump kiếm tiền từ những nguồn nào?

Ngoài bất động sản, tài sản của cựu Tổng thống Mỹ còn gồm tiền bán kinh thánh, sở hữu tiền số ethereum và vàng thỏi.

Ngày 15/7, Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ (FEC) công bố hồ sơ tài chính của cựu Tổng thống Donald Trump. Tài liệu dài 250 trang, liệt kê các nguồn thu và khoản nợ của ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa. Đây là tài liệu công bố hàng năm với các quan chức và ứng cử viên cho các chức vụ liên bang.

Theo luật liên bang, phần lớn giá trị tài sản có thể được liệt kê tương đối theo khoảng. Tuy nhiên, báo cáo của Trump đưa ra con số chính xác với một số nguồn thu. Tài liệu cũng không nêu chi tiết các khoản lỗ kinh doanh của ông.

Các khoản đầu tư và nguồn thu phi truyền thống

Trump ghi nhận thu về 300.000 USD từ việc bán một phiên bản kinh thánh mà ông và ca sĩ nhạc đồng quê Lee Greenwood quảng cáo, với giá 60 USD một cuốn. Phiên bản do Trump ký tên thậm chí được bán với giá 1.000 USD.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm một cuốn kinh thánh tại sự kiện ở Washington. Ảnh: AP

Ông cũng kiếm được 4,4 triệu USD tiền bản quyền từ cuốn sách có tên "Letters to Trump" (Những bức thư gửi Trump) và "A MAGA Journey". Ông cũng nhận được nhiều tiền bản quyền từ các cuốn sách khác, như "The Art of the Deal" (Nghệ thuật đàm phán) xuất bản năm 1987. Một năm qua, riêng tiền bản quyền cuốn này đem về cho cựu Tổng thống Mỹ 50.000 - 100.000 USD.

Là thành viên hiệp hội diễn viên điện ảnh Mỹ Screen Actors Guild, mỗi năm, Trump nhận lương hưu 90.776 USD.

Trump nổi tiếng nhờ lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, tài sản lớn nhất hiện tại của ông lại là cổ phần trong công ty truyền thông Trump Media & Technology Group - hiện điều hành mạng xã hội Truth Social do ông sáng lập. Công ty này niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ hồi tháng 3. Trump hiện sở hữu hơn 114 triệu cổ phiếu, tương đương 2,7 tỷ USD. Dù vậy, ông không được bán số này trong vòng 6 tháng sau khi niêm yết.

Trump còn sở hữu 1-5 triệu USD ethereum - tiền số lớn thứ hai thế giới hiện tại. Đây là tài sản đáng chú ý, khi ông gần đây cam kết dỡ bỏ các hạn chế với tiền số nếu tái đắc cử. Trump còn kiếm được 7,15 triệu USD tiền bản quyền từ NFT INT - một công ty chuyên bán tiền số.

Ngoài ra, cựu Tổng thống Mỹ còn nắm 100.000-250.000 USD vàng thỏi. Giá vàng thế giới gần đây liên tiếp lập đỉnh, hiện đứng tại 2.507 USD một ounce.

Đế chế kinh doanh lớn

Trump sở hữu rất nhiều công ty và có nhiều khoản đầu tư trên toàn thế giới. Thương hiệu Trump đã mang lại cho ông hơn 3 triệu USD từ Dubai và hơn 2 triệu USD ở Oman trong hơn một năm qua.

Các sân golf cũng đang đem lại nguồn thu lớn cho Trump. Trong đó có 37 triệu USD từ sân golf ở Bedminster, New Jersey; 31 triệu USD từ sân golf ở Jupiter, Florida và 26 triệu bảng (33,5 triệu USD) từ sân golf ở Scotland.

Báo cáo cũng cho biết kể từ đầu năm 2023, resort Mar-a-Lago ở Florida đem lại cho ông 56 triệu USD nữa. Còn Trump National Doral ở Miami có doanh thu 160 triệu USD.

Theo Forbes, Trump hiện sở hữu 4,5 tỷ USD và là người giàu thứ 718 trên thế giới.

Các khoản nợ nổi bật

Trong hồ sơ tài chính, Trump cũng liệt kê một số khoản nợ. Trong đó có hơn 50 triệu USD nợ cựu nhà báo E. Jean Carroll và tổng chưởng lý New York.

Hồi tháng 1, bồi thẩm đoàn tại New York kết luận Trump cố ý bôi nhọ bà Carroll và yêu cầu bồi thường tổng cộng 83,3 triệu USD. Đến tháng 2, Trump cũng bị phạt 454 triệu USD vì gian lận kinh doanh. Ông đã kháng cáo cả hai phán quyết này.

Hà Thu (theo AP)