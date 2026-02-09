Đơn vị vận hành HoSE và HNX lãi kỷ lục

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) có lãi sau thuế năm 2025 gần 2.850 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ khi thành lập.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch quý cuối năm 2025 cho thấy, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) ghi nhận doanh thu cả năm hơn 2.905 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu hoạt động đầu tư vốn vào công ty chiếm gần 2.864 tỷ đồng. Số ít còn lại đến từ hoạt động tài chính và hoạt động nghiệp vụ.

Trừ đi chi phí, VNX có lợi nhuận sau thuế gần 2.850 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với năm 2024. Đây là mức cao nhất từ khi đơn vị này bắt đầu hoạt động cách đây 4 năm trên cơ sở hợp nhất HoSE và HNX. So với kế hoạch đề ra, VNX vượt 29% ở cả chỉ tiêu doanh thu hay lợi nhuận.

VNX hoạt động từ giữa 2021 theo mô hình công ty mẹ và công ty con. Việc hợp nhất HoSE và HNX trở thành 2 công ty con nhằm thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ thị trường.

Kết quả kinh doanh của VNX tốt lên trong một năm chứng khoán sôi động. VN-Index đóng cửa ở 1.784,5 điểm, tích lũy gần 41% so với đầu năm. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu Vingroup duy trì đà tăng xuyên suốt cả năm, đóng góp lớn vào chỉ số chung. Nếu loại bỏ điểm số của nhóm cổ phiếu này, VN-Index kết năm quanh mốc 1.400 điểm, thay vì thiết lập đỉnh mới.

Theo thống kê của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), khối lượng giao dịch bình quân trên tổng 3 sàn đạt 1,152 triệu cổ phiếu, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước đó. Giá trị giao dịch bình quân bùng nổ và duy trì mặt bằng cao kể từ tháng 7 tới tháng 10/2025. Tuy nhiên, 2 tháng cuối năm 2025, giá trị giao dịch suy giảm khoảng 40% so với các tháng trước, trong bối cảnh chỉ số chung vẫn tăng điểm tích cực.

Thêm vào đó, số lượng tài khoản chứng khoán cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội. Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), trong năm 2025, nhà đầu tư mở mới khoảng 2,5 triệu tài khoản, mức mạnh nhất trong lịch sử. Tính đến cuối năm 2025, thị trường có gần 11,9 triệu tài khoản, tương đương 11,6% dân số cả nước, vượt xa mục tiêu 9 triệu vào năm 2025 và 11 triệu vào năm 2030 của Chính phủ.

Nhà đầu tư đang quan sát bảng điện tử tại trụ sở một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Trong lễ đánh cồng đầu năm nay, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá thị trường chứng khoán năm 2025 tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản cao. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng hơn 35%. Việc đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới và FTSE Russell công bố nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của chứng khoán.

Về định hướng năm nay, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), cho biết đơn vị này tập trung duy trì đà tăng trưởng, vận hành an toàn, minh bạch, ổn định, có khả năng chống chịu cao và thích ứng với mô hình thị trường mới trong bối cảnh hội nhập. SSC sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, chiều sâu và tính bền vững của thị trường chứng khoán.

Tất Đạt