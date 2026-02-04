Đơn vị chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa: Sẵn sàng đổi lại màu sơn

Đơn vị tài trợ sẵn sàng thay đổi phương án, điều chỉnh màu sơn các công trình Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa theo góp ý và quyết định của cơ quan chức năng.

Thông tin được ông Lê Hoàng Khởi, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, cho biết tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cùng các đơn vị liên quan về việc chỉnh trang 7 khu vực, công trình của thành phố, trưa 4/12.

Ông Lê Hoàng Khởi, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, tại buổi làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, trưa 4/12. Ảnh: Lê Tuyết

Buổi làm việc do Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM Nguyễn Minh Nhựt chủ trì, các đơn vị liên quan gồm Sở Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Khang Điền, lãnh đạo các hội Mỹ Thuật, Di sản, Kiến trúc sư, ban quản lý di tích, chính quyền địa phương.

Ông Lê Hoàng Khởi cho biết việc chỉnh trang các công trình, nút giao thông và không gian công cộng trên địa bàn TP HCM triển khai trên cơ sở chấp thuận của UBND TPHCM, tuân thủ đầy đủ quy trình, ý kiến chuyên môn của các sở, ngành liên quan.

Năm 2025, doanh nghiệp tham gia chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi. Trên cơ sở kết quả đạt được, Khang Điền tiếp tục đề xuất mở rộng phạm vi thực hiện. Sang năm 2026, đơn vị đã triển khai chỉnh trang chợ và quảng trước chợ Bến Thành (công trình được xếp hạng di tích cấp thành phố), khu vực Hồ Con Rùa, tòa nhà Hỏa Xa (công trình thuộc danh mục kiểm kê xếp hạng) cùng một số tuyến đường trung tâm, dự kiến bàn giao trước ngày 10/2.

Về hai công trình nhận nhiều ý kiến trái chiều, theo phương án, Khang Điền đề xuất mái của chợ Bến Thành là màu strawberry red (đỏ dâu). Đơn vị thừa nhận "không biết màu gốc của mái" mà màu được chọn dựa trên mái hiện hữu kết hợp với mái của tòa nhà trên đường Lê Lợi, vốn là những công trình được xây dựng cùng thời gian. Màu này đã được chấp thuận trước đó và không nhận bất kỳ phản ứng nào khi hoàn thành.

Trong khi đó, quảng trường trước chợ mang tính tạm thời trong giai đoạn chờ công trình ngầm. Doanh nghiệp lựa chọn họa tiết hình sóng với màu sắc tươi mới, phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết. Hạng mục quảng trường trước chợ Bến Thành có thể thay đổi màu sắc theo các chủ đề, phong cách khác nhau khi cần thiết.

"Với các công trình đang nhận ý kiến trái chiều, chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh theo góp ý và quyết định của cơ quan quản lý", ông Khởi nói.

Chợ Bến Thành, tháng 2/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại buổi làm việc, ý kiến chuyên gia, lãnh đạo các hội đều cho rằng màu sơn của mái chợ Bến Thành, quảng trường trước chợ và chỉnh trang Hồ Con Rùa không phù hợp và đề xuất phương án điều chỉnh.

Theo bà Phạm Dương Mỹ Thu Huyền, Phó chủ tịch thường trực Hội Di sản Văn hóa TP HCM, chợ Bến Thành là di tích cấp thành phố, việc chỉnh trang chỉ được thực hiện khi không ảnh hưởng kết cấu. Mái chợ là bộ phận cấu thành di tích nên mọi thay đổi màu sắc cần ý kiến cơ quan quản lý và hội đồng tư vấn, không thể so sánh với các hạng mục cảnh quan trên trục đường Lê Lợi.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP HCM, cho rằng chủ trương làm đẹp đô thị là cần thiết nhưng mỗi công trình có cá tính riêng, "không thể đồng phục tất cả". Với chợ Bến Thành, màu mái hiện tại chưa phù hợp, giải pháp là sơn lại theo gam đỏ nâu trầm, tiệm cận màu gốc, tránh các sắc đỏ tươi gây "lệch tông" với không gian.

Về quảng trường trước chợ cần trả lại màu của mặt đường, trang trí nên linh hoạt theo sự kiện để bảo đảm công năng giao thông – sinh hoạt.

Đối với Hồ Con Rùa, dù chưa được xếp hạng di tích, song các chuyên gia đồng tình đây là không gian gắn với ký ức người Sài Gòn và đánh dấu một thời kỳ kiến trúc của thành phố. Do đó, khi chỉnh trang phải hiểu về công trình đó.

Ông Lưu phân tích đây là công trình đầu tiên của Sài Gòn làm theo phong cách bêtông trần, khoe màu sắc vật liệu. Vẻ đẹp của công trình nằm ở gạch ốp, đá rửa không phải màu sắc mới. Do đó, ông đề nghị rửa sạch lớp sơn, trả lại vật liệu ban đầu, không sơn màu trang trí.

Chủ tịch Hội Kiến sư thành phố dẫn ví dụ tòa nhà Bưu điện TP HCM không phải là di tích được xếp hạng nhưng khi sơn mới vẫn phải lập hội đồng đánh giá, khi màu sơn mới quá chói, bị phản ứng phải sơn lại.

Hồ Con Rùa sau chỉnh trang, tháng 2/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Các chuyên gia đánh giá thiện chí làm đẹp thành phố là đáng ghi nhận, song nhấn mạnh nguyên tắc phải đúng, tôn trọng ký ức đô thị và hài hòa cảnh quan để tránh những tranh cãi lặp lại.

Tại buổi làm việc, đại diện Quy hoạch Kiến trúc TP HCM, cho biết phương án nhận chỉnh trang nhận được trước đó khác với hiện trạng bao gồm quảng trường trước chợ với tạo hình sóng nước và cảnh quan hồ Con Rùa. Từ cơ sở này, Sở đã nghị tạm dừng để đánh giá và chọn phương án điều chỉnh phù hợp.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, cho biết là đơn vị tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý, bảo tồn di tích nhưng không được biết về màu sơn mới khi chỉnh trang chợ Bến Thành. Qua buổi làm việc, tiếp nhận các ý kiến của sở, ngành, chuyên gia, sở sẽ có văn bản báo cáo UBND TP HCM. Sở cũng sẽ đề xuất màu sơn phù hợp với chợ Bến Thành và chịu trách nhiệm với đề xuất của mình.

Lê Tuyết