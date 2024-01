Đòn trả thù nhà vợ của gã con rể bị 'cắm sừng'

Trung QuốcVợ bỏ nhà theo tình nhân, Trương Bảo Lương tức tối đòi bố vợ trả chi phí đi tìm nhưng nhận lại lời chê là kẻ "bất tài vô dụng'.

Khoảng 6h ngày 7/2/2000, tức mùng 3 Tết âm lịch, đồn cảnh sát ở thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam nhận được tin báo hỏa hoạn xảy ra tại nhà ông Lý Cao, 56 tuổi, cựu bí thư chi bộ thôn.

Hàng xóm bị đánh thức bởi ánh lửa đỏ ngoài cửa sổ, vội dậy chạy ra sân thì phát hiện nhà ông Cao đang bốc cháy. Khi lửa được dập tắt, ngôi nhà đã bị thiêu rụi, chỉ còn bức tường đổ nát, vợ chồng ông Cao và con gái út chết cháy trong nhà.

Tại hiện trường, cửa chính bị khóa từ bên ngoài, dưới chân tường nhà còn có thuốc nổ chưa bị dẫn nổ. Cảnh sát nhận định vụ cháy không phải là tai nạn mà là một vụ phóng hỏa giết người đã được chuẩn bị và tính toán từ trước.

Khi phỏng vấn người dân, cảnh sát thu được manh mối quan trọng là ông Cao từng bị con rể tên Trương Bảo Lương đe dọa. Con gái thứ hai của ông Cao bỏ theo tình nhân cách đây một năm, Lương phải vay nợ rất nhiều để đi khắp nơi tìm vợ.

Trước Tết Nguyên đán, Lương đến nhà ông Cao đòi tiền vì cho rằng số tiền bỏ ra để tìm vợ nên do bố vợ gánh chịu, tuy nhiên ông Cao từ chối. Lương không chịu bỏ cuộc, nhiều lần đến nhà gây rối, thậm chí đe dọa trả thù.

Cho rằng Lương là nghi phạm, cảnh sát đến tìm hắn, nhưng lúc này Lương đã biến mất, không ai biết đi đâu. Khám xét kỹ nhà Lương, họ tìm thấy nhiều lời lẽ cực đoan trong nhật ký của hắn, thường nhắc đến việc trả thù nhà vợ. Trong bức thư gửi mẹ, anh em và cơ quan công an viết ngày 6/2, Lương tuyên bố muốn gia đình ông Cao bị chôn vùi trong biển lửa.

Trong hơn năm tháng tiếp theo, cảnh sát liên tiếp khám xét nhiều địa phương nhưng không tìm thấy.

Cuối tháng 7, cảnh sát nhận được tin báo về một họ hàng xa của Lương mở mỏ than ở Tân Cương. Lương từng làm công nhân tại nhiều mỏ than ở tỉnh Hà Nam trong 11 năm. Cảnh sát cho rằng hắn rất có thể sẽ chạy trốn đến Tân Cương, nương tựa người họ hàng này.

Bí mật đến Tân Cương vào ngày 13/8, đội điều tra phát hiện ông chủ họ Trương đã đóng cửa mỏ than từ năm 1997 do làm ăn thua lỗ, sau đó đi đâu không rõ. Họ quyết định cầm ảnh Lương đi dò hỏi hơn 20 mỏ than xung quanh. Ngày 23/8, một thợ mỏ nhận ra từng thấy người giống Lương ở khu vực khai thác mỏ Nam Sơn, huyện Sa Loan.

Ngày 26/8, đội điều tra nhận được tin tức xác định Lương đang ở khu mỏ Nam Sơn. 14h hôm đó, họ bắt Lương khi hắn đang nằm trên giường nghỉ ngơi trong ký túc xá công nhân.

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh sát, Lương biết không thể trốn được nữa. Khi bị thẩm vấn, hắn nhanh chóng thú nhận tội ác.

Trương Bảo Lương sau khi bị bắt. Ảnh: 163

Qua điều tra, Lương sinh ra trong gia đình nhà nông đông con. Đến tuổi kết hôn, do gia cảnh khó khăn, ngoại hình bình thường, Lương không tìm được bạn gái. Năm 1989, mẹ sắp đặt cho Lương cưới một cô gái làng bên.

Sau khi kết hôn, hai người sống trong cảnh "cơm không lành, canh chẳng ngọt", cãi nhau liên miên vì không có tình cảm. Chỉ một năm sau, cả hai ly hôn.

Vài tháng sau, qua mai mối, Lương gặp Lý Đông Yến, con gái thứ hai của ông Cao. Yến vốn coi thường Lương nhưng mọi người xung quanh đều vun vào khiến cô ta miễn cưỡng đồng ý cưới, năm 1990.

Khi chung sống, Yến không chịu đụng tay vào việc nhà, Lương phải làm hết từ giặt giũ đến nấu nướng nên vợ chồng tranh cãi ầm ĩ suốt ngày. Sau khi sinh con gái, Yến đòi sống riêng vì mâu thuẫn với mẹ chồng.

Năm 1996, Lương thấy nhiều mỏ than mở ở làng mình và làng của bố vợ nên huy động vốn từ nhiều nguồn, xây sáu gian nhà cấp bốn mở tiệm chiếu phim, tiệm cắt tóc, cửa hàng tạp hóa phục vụ lượng lớn công nhân từ nơi khác đến. Công việc kinh doanh giúp cuộc sống gia đình Lương dần khá giả.

Trong thời gian này, một công nhân họ Mã, quê Tứ Xuyên, thường ghé thăm các cửa hàng. Mã cao lớn, dẻo miệng và tiêu tiền hào phóng. Sau nhiều lần qua lại, Mã dần thân thiết với Yến và nảy sinh tình cảm.

Ngày 22/1/1999, Yến lấy cớ lên thị trấn đổi băng video, bỏ Lương cùng con gái 7 tuổi để trốn đi cùng Mã.

Lương biết vợ không an phận nhưng không ngờ Yến dám làm chuyện như vậy. Hắn ngơ ngẩn suốt ngày, sau đó đóng tất cả cửa hàng đi tìm vợ.

Lương nhiều lần đến nhà chị vợ ở Lạc Dương để hỏi thăm nhưng không có tin tức gì. Tháng 7 và tháng 10 năm đó, hắn đến Tứ Xuyên hai lần để tìm vợ, tốn gần 2.000 nhân dân tệ.

Sau khi trở về, Lương tức tối vì mất tiền vô ích, trút giận lên bố vợ. Hắn đến nhà ông Cao tính sổ, đòi 4.500 nhân dân tệ chi phí tìm vợ, phí chữa bệnh cho mẹ vợ, tiền chi cho đám cưới của chị vợ, tiền học của em vợ...

Ông Cao từ chối trả tiền, nói rằng vợ bỏ Lương theo người khác vì hắn là kẻ bất tài vô dụng. Lương giận dữ uy hiếp: "Các người không đưa tiền thì đừng có hối hận, tôi sẽ xử cả nhà các người!".

Ủ mưu suốt mùa đông năm 1999, Lương quyết định phóng hỏa đốt nhà bố vợ vào đêm mùng 2 Tết năm 2000, vì đây là ngày các con gái của ông Cao trở về mừng năm mới.

Sau bữa tối mùng 2 Tết, Lương viết thư để trong nhà. Khoảng 3h30 mùng 3 Tết, Lương đi xe máy đến nhà ông Cao, mang theo xăng, thuốc nổ, ngòi nổ.

Khi lửa bùng lên, Lương vội ra khỏi cổng để kích nổ ngòi nổ nhưng bất thành, sau đó lên xe máy chạy trốn.

Vợ chồng ông Cao cùng con gái út gặp nạn. Các con gái khác của ông Cao không thể đến nhà bố mẹ vì hôm đó tuyết rơi dày đặc, may mắn thoát chết.

Ngày hôm sau, xác nhận gia đình bố vợ đã chết, Lương bỏ trốn đến Tân Cương, ẩn náu trong các mỏ than cho đến khi bị bắt.

Lương bị kết án tử hình về tội Cố ý giết người.

Tuệ Anh (Theo Zhihu)