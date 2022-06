Đòn siết cổ giúp võ sĩ CH Czech vô địch UFC

SingaporeJiri Prochazka truất ngôi Glover Teixeira bằng đòn siết cổ khi hiệp cuối còn 30 giây để trở thành tân vương hạng bán nặng UFC.

Trận đấu chính UFC 275 tại SVĐ trong nhà Singapore ngày 12/6 diễn ra căng thẳng. Teixeira, đai đen Brazil Jiu-Jitsu, nhiều lần đưa Prochazka xuống sàn với đòn vật sở trường, ngồi đè lên đối thủ rồi tung loạt đòn (ground-and-pound). Tuy nhiên, Prochazka có ít nhất ba tình huống thoát khỏi thế bị động để đưa trận đấu vào hiệp năm quyết định.

Khác biệt đến ở phút cuối. Theo báo Anh Sunsport, Teixeira được hai trọng tài chấm điểm cao hơn trước hiệp năm, nhưng muốn thắng knock-out và bung sức cuối trận. Anh nắm lợi thế nằm trên, nhưng thực hiện không thành công đòn siết máy chém (guilotine choke). Sai lầm này giúp Prochazka một lần nữa lật ngược tình thế, với đòn siết cổ sau buộc trọng tài phải dừng trận đấu khi còn chưa đầy 30 giây.

Prochazka hạ Teixeira bằng đòn kẹp siết Đòn siết cổ giúp Prochazka đoạt đai UFC.

Prochazka, người thực hành tiêu chuẩn đạo đức của văn hóa samurai và bushido, trở thành võ sĩ CH Czech đầu tiên giành đai UFC, đồng thời nâng thành tích lên 29 thắng, ba thua và một hòa. "Thật tuyệt vời và tôi đang rất hạnh phúc. Đây là cuộc chiến thực sự. Teixeira là một chiến binh", anh nói sau trở thành tân vương hạng bán nặng UFC.

Khoảnh khắc giành chiến thắng của Prochazka gây sốt và nhiều người hâm mộ cho rằng đây là trận đấu UFC hấp dẫn bậc nhất lịch sử. "Một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong lịch sử MMA. Trận đấu này thật không thể tin được", tài khoản Twitter @mma_ szn bình luận. "Cái kết ngoạn mục cho trận chiến đặc biệt. Khả năng đưa ra quyết định kém khiến Teixeira phải trả giá. Nếu cố gắng phòng ngự và chờ hết trận, Teixeira đã có thể thắng điểm trọng tài", một CĐV khác nhận định.

Teixeira (găng đỏ) ra nhiều đòn chính xác, nhưng không thể kết liễu sớm trận đấu và phải trả giá ở hiệp cuối. Ảnh: USA Today

Trận tranh đai giữa Prochazka và Teixeira cũng được bình chọn là trận đấu hấp dẫn nhất UFC 275 (Fight Of The Night). Ngôi sao hạng nặng của UFC, Tanner Boser xuýt xoa: "Đây là một trong những trận tranh đai hay nhất mọi thời đại. Trận đấu thật điên rồ. Prochazka vs Teixeira đều không thể tin được. Cám ơn cả hai vì màn trình diễn này".

Hồi tháng 10/2021, Teixeira trở thành võ sĩ lớn tuổi nhất giành đai UFC khi đánh bại Jan Blachowicz, và suýt chữa nữa lần đầu bảo vệ thành công danh hiệu trong trận đấu chính UFC 275. Võ sĩ Brazil lập tức kêu gọi tái đấu ngay sau thất bại.

Hồng Duy