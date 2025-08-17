Khánh HòaTrần Ngọc Lượng tung đòn đá thấp vào chân đánh bại Lê Văn Tuần, để giành đai 60kg nam ở giải võ thuật tổng hợp lớn nhất Việt Nam LION Championship (LC).

Ở 3 phút 13 giây hiệp ba, Ngọc Lượng tung đòn đá thấp vào chân trái đối thủ để phá trụ. Văn Tuần hơi nghiêng người và sau một bước di chuyển thì khụy xuống với cái chân không còn nghe lời. Anh ra dấu không thể tiếp tục thi đấu, rồi giơ tay ngăn thêm một đòn đá vào mặt của Lượng, trước khi trọng tài Trần Đại Triều vào can thiệp.

Quảng trường Cam Ranh ở Khánh Hòa bùng nổ trong tiếng hò reo khi đồng hồ gần chỉ về gần nửa đêm 16/8. Ngọc Lượng được tính thắng knock-out kỹ thuật.

Trần Ngọc Lượng (xanh) thắng knock-out kỹ thuật Lê Văn Tuần ở trận tranh đai 60kg LION Championship sự kiện thứ 25, tại quảng trường Cam Ranh, Khánh Hòa, ngày 16/8/2025. Ảnh: LC

Võ sĩ sinh năm 1993 trèo và ngồi lên thành lồng ăn mừng và hét lớn ba lần "em là nhà vô địch". Trong khi ấy, Văn Tuần gục xuống sàn đấu, rồi ngồi dựa vào thành lồng bát giác với gương mặt nhăn nhó vì đau. Sau đó, Lượng chạy lại ôm và trao đổi với Tuần, trước khi nâng đối thủ đứng dậy và giơ cao tay.

Trận tranh đai hạng 60kg nam ở sự kiện thứ 25 của LION diễn ra trong năm hiệp, mỗi hiệp năm phút. Cả hai đều tung ra những gì tinh túy nhất trên sàn đấu.

Ở hiệp một, Lê Văn Tuần tung ra những tổ hợp đòn đẹp mắt, đá thấp, cao rồi đấm uy lực và được dự đoán sẽ có điểm số nhỉnh hơn. Sang hiệp hai, Lượng thể hiện đẳng cấp của kiện tướng jiu-jitsu khi quần thảo đối thủ dưới sàn đấu. Anh tóm được lưng đối phương, tung đòn khóa cổ nhưng Tuần cũng cho thấy khả năng ứng biến để thoát khỏi nguy hiểm.

Đòn phá trụ đem đai vô địch về cho võ sĩ MMA Việt Nam Nguồn: VTVCab

Đến hiệp ba, thể lực của Tuần suy giảm hơn Lượng, nhưng vẫn đặc biệt nguy hiểm nhờ khả năng canh thời gian đối phương ra đòn để phản công chất lượng. Tuy nhiên, anh gần như đã để đối thủ bắt bài các đòn đánh và đã không thể ngăn được biến số sau đòn phá trụ.

"Không có đòn nào là đòn nặng cả. Nếu nặng thì tôi đã không thể đứng đây", Trần Ngọc Lượng nói sau trận. "Tôi và Tuần buồn vì không thể đánh nốt hai hiệp để cống hiến cho khán giả. Bên cạnh đó, đây chắc chắn chưa phải điểm dừng của tôi".

Trần Ngọc Lượng (xanh) thắng knock-out kỹ thuật Lê Văn Tuần ở trận tranh đai 60kg LION Championship sự kiện thứ 25, tại quảng trường Cam Ranh, Khánh Hòa, ngày 16/8/2025. Ảnh: LC

Trên fanpage LION Championship, hai võ sĩ nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ về màn đấu mãn nhãn. "Nếu đó không phải là Lượng, Tuần đã có thể thắng", một người bình luận. "Tuần đá uy lực thật, nhưng khả năng tải đòn của Lượng cũng khủng khiếp", một người khác viết.

Theo kế hoạch, Ngọc Lượng sẽ đấu trận tranh đai 60kg với võ sĩ Brazil Robson Oliveira ở LION 24 vào ngày 12/7. Tuy nhiên, trận đấu bị hủy vì Oliveira bị gãy chân khi thi đấu ở ONE Championship. Sự việc này gây nhiều tranh cãi trong giới MMA, đặc biệt giữa đội AGOGE của Lượng và C88 của Robson.

Mâu thuẫn giữa hai đội còn đẩy lên cao trào khi Lê Văn Tuần hạ Phạm Văn Nam ở LION 23 vào tháng 6, để đoạt đai 56kg nam. Sau đó, trận đấu giữa Tuần và Lượng được sắp xếp.

Trần Ngọc Lượng gần như im lặng suốt quá trình chuẩn bị cho đến cuộc họp báo trước trận. Trong khi đó, Lê Văn Tuần háo hức khi đứng trước cơ hội trở thành võ sĩ đầu tiên cầm hai đai LION.

Chiến thắng giúp Lượng vượt Tuần để đứng thứ tư trên bảng thứ tự các võ sĩ mạnh nhất (Pound for Pound). Anh xếp sau các nhà vô địch Phạm Công Minh (84kg), Nghiêm Văn Ý (65kg), Jovidon Khojaev (Tajikistan, 70kg). Pound for Pound nhằm so sánh các võ sĩ hàng đầu bất kể hạng cân, để tìm ra người có kỹ năng và sức mạnh tốt nhất.

Ngọc Lượng bắt đầu sự nghiệp với môn vovinam, rồi chuyển sang kickboxing, jiu-jitsu. Anh từng giành bốn HC vàng các giải jiu-jitsu quốc gia, HC bạc jiu-jitsu châu Á 2022. Từ 2023, Lượng bắt đầu thi đấu MMA, với thành tích thắng 9 và thua một. Trận thua duy nhất là trước võ sĩ Nhật Bản Kaito Oda ở ONE Championship 2024.

Lê Văn Tuần sinh năm 1994 ở Cao bằng. Anh từng làm đủ nghề từ lái xe công nghệ, bán bún, công nhân trước khi thành võ sĩ chuyên nghiệp. Văn Tuần bước chân vào võ thuật từ năm 19 tuổi, khi theo học võ cổ truyền từ võ sư Phi Ngọc Long ở Đồng Nai.

Ở LION sự kiện thứ nhất vào tháng 9/2022, Tuần mở màn bằng trận thua knock-out kỹ thuật Nguyễn Trần Duy Nhất dù đã có cơ hội thắng bằng khóa, siết. Sau đó, anh thua liền ba trận, trước khi có trận thắng Dương Thanh Hưng ở LC 8. Sau đó, dù thắng hay thua, Tuần được giới chuyên môn đánh giá là võ sĩ tiến hóa nhanh nhất MMA Việt Nam. Dù thua Lượng, anh vẫn đang là nhà vô địch hạng 56kg LION.

Kết quả LION Championship 25. Ảnh: LC

Hiếu Lương