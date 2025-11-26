Đơn hàng tàu container cỡ nhỏ tăng mạnh

Thị trường đóng tàu container ghi nhận xu hướng mới khi các đơn hàng chủ yếu thuộc nhóm tàu cỡ nhỏ và trung, được đặt bởi các đơn vị vận hành tàu thuê (non-vessel operators).

Hapag-Lloyd cho biết đang chuẩn bị hoàn tất đơn hàng 22 tàu mới, dung tích 1.800 - 4.500 TEU, nhằm thay thế đội tàu đã cũ thuộc phân khúc này. CEO Rolf Habben Jansen nhận định mức tăng trưởng nhu cầu khoảng 3% mỗi năm sẽ giúp thị trường hấp thụ dần lượng tàu mới, trong khi việc loại bỏ tàu cũ cũng góp phần giảm tác động của nguồn cung tăng thêm.

Ảnh tư liệu về lễ đặt tên tàu Hapag-Lloyd. Ảnh: Hapag-Lloyd

Theo Braemar, đội tàu container toàn cầu năm nay tăng khoảng 7%. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích thị trường container biển Jonathan Roach cho rằng biến động tuyến hàng hải qua Biển Đỏ đã "bù trừ đáng kể tình trạng dư cung", khiến mức dư cung dự báo năm 2025 giảm còn khoảng 4%, thay vì 13% như kịch bản gốc.

Báo cáo của Alphaliner tuần này cho thấy Evergreen và CMA CGM là hai hãng lớn tiếp tục đặt tàu mới. Evergreen chia đơn hàng 14 tàu cỡ 14.000 TEU cho nhà máy tại Trung Quốc và Hàn Quốc. CMA CGM đặt 10 tàu 22.000 TEU tại một nhà máy ở Đại Liên (Trung Quốc).

Những đơn hàng này không mang tính thay thế đội tàu, bởi xu hướng đóng tàu container trong thập kỷ qua cho thấy mỗi thế hệ mới đều lớn hơn thế hệ trước, còn tàu cỡ nhỏ thường là tàu đã hoạt động lâu năm. Phân khúc tàu nhỏ cũng đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới gom - trả hàng (feeder), kết nối với các tàu mẹ cỡ lớn tại cảng trung chuyển.

Ngoài các hãng lớn, nhiều chủ tàu độc lập cũng mở rộng đầu tư. Tại Việt Nam, Hai An Shipping hiện vận hành 9 tàu cỡ 800 - 1.800 TEU, đã đặt thêm hai tàu 7.100 TEU, hai tàu 3.000 TEU và giữ quyền chọn thêm ở cả hai dòng. Đơn vị này đồng thời sở hữu và cho thuê 18 tàu nhỏ và trung.

Chủ tàu Đức Bunnemann bổ sung hai tàu 7.100 TEU đóng tại nhà máy DSIC, nâng tổng số tàu cùng dòng thiết kế Sealion (SDARI) được cho CMA CGM thuê lên tám chiếc. Thiết kế Sealion 4.300 TEU cũng được MPC Container Ships lựa chọn trong đơn đặt hàng bốn tàu 4.500 TEU với Jiangsu Hantong.

Theo Alphaliner, đơn đặt hàng này có thể phù hợp nhu cầu của Hapag-Lloyd, hãng đang tìm kiếm tàu mới cỡ 3.500 - 4.500 TEU thông qua hình thức sở hữu hoặc thuê dài hạn, với khả năng đã giữ chỗ tại hai nhà máy CIMC Raffles và Taizhou Sanfu.

Thị trường cũng ghi nhận loạt đơn hàng mới từ chủ tàu Hy Lạp. Danaos đang tìm 6 tàu 1.800 TEU, được dự đoán là dòng Bangkokmax đóng bởi CIMC, nâng số lượng tàu trong sổ đặt hàng lên 23 chiếc. Conbulk, một chủ tàu Hy Lạp khác đã ký hợp đồng đóng hai tàu 5.000 TEU tại Yangzhou Guoyu (Trung Quốc).

Thế Đan