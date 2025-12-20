Đón Giáng sinh, năm mới bên biển ở Seashells Phú Quốc

Seashells Phú Quốc Hotel & Spa mang đến chuỗi sự kiện cuối năm xuyên suốt 24-31/12 cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng và ẩm thực phong phú.

Seashells Phú Quốc Hotel & Spa nằm ngay trung tâm Dương Đông, cách chợ đêm 200 m. Khách sạn có vị trí thuận lợi, cách sân bay quốc tế Phú Quốc 20 phút đi xe.

Tầm nhìn trực diện biển cùng vị trí gần các khu mua sắm, giải trí giúp khách lưu trú dễ di chuyển, chọn điểm tham quan hay thư giãn ngay trong khuôn viên khách sạn. Toàn bộ 246 phòng và suite đều có ban công riêng, bồn tắm, hướng biển hoặc phố, trang bị internet tốc độ cao.

Tiệc Giáng sinh 24/12 và Countdown 31/12 sẽ đi kèm các hoạt động như đốt pháo hoa trên biển, trình diễn nghệ thuật, DJ... Ảnh: Seashells Phú Quốc Hotel & Spa

Từ tháng 12, khách sạn trang trí không gian lễ hội với cây thông Noel, vòng nguyệt quế và treo đèn, tạo bối cảnh Giáng sinh cho khách lưu trú ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nổi bật là tiệc buffet đêm Giáng sinh 24/12 với giá 1,9 triệu đồng một khách. Thực khách sẽ được thưởng thức tiệc buffet cùng rượu vang và đồ uống không giới hạn. Ngoài ra, trong đêm sẽ có ông già Noel mang quà phát ngẫu nhiên cho trẻ em. Đi cùng là các màn trình diễn nghệ thuật sôi động từ đội ngũ vũ công.

Menu buffet đa dạng món ngon từ Á sang Âu. Ảnh: Seashells Phú Quốc Hotel & Spa

Đêm Countdown Party ngày 31/12 "Sea of Light" (Biển ánh sáng) mang đến chương trình âm nhạc và nghệ thuật đa dạng. Sân khấu khuấy động bởi các màn biểu diễn như nhảy LED, DJ và múa lửa. Màn pháo hoa trên biển cùng khoảng khắc đếm ngược khép lại năm 2025 hứa hẹn để lại nhiều kỷ niệm cho khách tham dự.

Cả hai đêm sự kiện đều sẽ diễn ra tại khu vực Cocoon Terrace ngoài trời với không gian thoáng đãng, trong lành. Menu ẩm thực đa dạng từ hải sản tươi sống, món nướng BBQ đến các đặc sản Á - Âu.

Đầu bếp phục vụ các món BBQ nướng ngay tại chỗ. Ảnh: Seashells Phú Quốc Hotel & Spa

"Seashells Phú Quốc kỳ vọng trở thành điểm đến cho những du khách tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng mùa lễ hội trọn vẹn, kết hợp không gian sang trọng với chuỗi hoạt động giải trí thú vị và trải nghiệm ẩm thực đặc sắc bên bờ biển Phú Quốc", đại diện khách sạn cho biết.

Đan Minh