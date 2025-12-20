Đón Giáng sinh, năm mới bên biển ở Seashells Phú Quốc

Seashells Phú Quốc Hotel & Spa nằm ngay trung tâm Dương Đông, cách chợ đêm 200 m. Khách sạn có vị trí thuận lợi, cách sân bay quốc tế Phú Quốc 20 phút đi xe.
Tầm nhìn trực diện biển cùng vị trí gần các khu mua sắm, giải trí giúp khách lưu trú dễ di chuyển, chọn điểm tham quan hay thư giãn ngay trong khuôn viên khách sạn. Toàn bộ 246 phòng và suite đều có ban công riêng, bồn tắm, hướng biển hoặc phố, trang bị internet tốc độ cao.
Từ tháng 12, khách sạn trang trí không gian lễ hội với cây thông Noel, vòng nguyệt quế và treo đèn, tạo bối cảnh Giáng sinh cho khách lưu trú ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Nổi bật là tiệc buffet đêm Giáng sinh 24/12 với giá 1,9 triệu đồng một khách. Thực khách sẽ được thưởng thức tiệc buffet cùng rượu vang và đồ uống không giới hạn. Ngoài ra, trong đêm sẽ có ông già Noel mang quà phát ngẫu nhiên cho trẻ em. Đi cùng là các màn trình diễn nghệ thuật sôi động từ đội ngũ vũ công.
Đêm Countdown Party ngày 31/12 "Sea of Light" (Biển ánh sáng) mang đến chương trình âm nhạc và nghệ thuật đa dạng. Sân khấu khuấy động bởi các màn biểu diễn như nhảy LED, DJ và múa lửa. Màn pháo hoa trên biển cùng khoảng khắc đếm ngược khép lại năm 2025 hứa hẹn để lại nhiều kỷ niệm cho khách tham dự.
Cả hai đêm sự kiện đều sẽ diễn ra tại khu vực Cocoon Terrace ngoài trời với không gian thoáng đãng, trong lành. Menu ẩm thực đa dạng từ hải sản tươi sống, món nướng BBQ đến các đặc sản Á - Âu.
"Seashells Phú Quốc kỳ vọng trở thành điểm đến cho những du khách tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng mùa lễ hội trọn vẹn, kết hợp không gian sang trọng với chuỗi hoạt động giải trí thú vị và trải nghiệm ẩm thực đặc sắc bên bờ biển Phú Quốc", đại diện khách sạn cho biết.
Đan Minh
Seashells Phu Quoc Hotel & Spa mang đến chương trình ưu đãi "mua 1 được 6", giảm 60% giá phòng, chỉ từ 1,8 triệu đồng một đêm cho hai khách khi đặt trực tiếp qua website hoặc fanpage. Ưu đãi áp dụng cho thời gian lưu trú từ nay đến hết 31/10/2026. Quyền lợi đi kèm bao gồm:
- Bữa sáng cho hai khách một đêm
- Miễn phí 20 phút xông ướt và khô
- Miễn phí đón tiễn sân bay và nước uống khi check-in
- Miễn phí sử dụng hồ bơi vô cực
- Miễn phí lưu trú cho trẻ dưới 6 tuổi (bao gồm ăn sáng)
- Áp dụng giảm 20% các loại cocktail tại Pool Bar trong khung 17h-19h
- Phòng gym và Kid’s Club, bãi biển riêng, wi-fi miễn phí...
Seashells Phu Quoc Hotel & Spa
Địa chỉ: 1 Võ Thị Sáu, phường 2 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, An Giang
Điện thoại: (+84) 2977300999
Email: sales@seashellshotel.vn
Website: www.seashellshotel.vn
Facebook: facebook.com/seashellspq