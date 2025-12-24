Đón Giáng sinh ‘chậm’ ở nhà thờ cổ TP HCM của khách nước ngoài

Daryl Ann Balataria, du khách Philippines dành kỳ nghỉ Giáng sinh tại TP HCM, bằng cách ghé thăm những nhà thờ lâu đời thay vì các khu trung tâm thương mại sầm uất. Cô chọn trải nghiệm không khí lễ hội chậm rãi, khác với sự sôi động thường thấy tại quê nhà.

Cô bắt đầu tại Nhà thờ Tân Định, một trong những công trình tôn giáo lâu đời nhất thành phố. Cô chọn quán cà phê đối diện nhà thờ trên đường Hai Bà Trưng để ngắm nhìn và chụp ảnh từ ban công. Daryl cho biết các tầng của quán đều kín khách nước ngoài dù không phải dịp cuối tuần.