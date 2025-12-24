Đón Giáng sinh ‘chậm’ ở nhà thờ cổ TP HCM của khách nước ngoài

Daryl Ann Balataria, du khách Philippines dành kỳ nghỉ Giáng sinh tại TP HCM, bằng cách ghé thăm những nhà thờ lâu đời thay vì các khu trung tâm thương mại sầm uất. Cô chọn trải nghiệm không khí lễ hội chậm rãi, khác với sự sôi động thường thấy tại quê nhà.
Cô bắt đầu tại Nhà thờ Tân Định, một trong những công trình tôn giáo lâu đời nhất thành phố. Cô chọn quán cà phê đối diện nhà thờ trên đường Hai Bà Trưng để ngắm nhìn và chụp ảnh từ ban công. Daryl cho biết các tầng của quán đều kín khách nước ngoài dù không phải dịp cuối tuần.
Nhà thờ Tân Định được khởi công năm 1870 và khánh thành năm 1876, mang phong cách Gothic kết hợp Roman và Baroque, nổi bật với màu hồng, được sơn lại từ năm 1957.
Nhà thờ mở cửa cho khách tham quan tự do bên ngoài, khu vực thánh đường chỉ mở cửa theo giờ tổ chức thánh lễ. Daryl ghé vào khung giờ chiều nên không thể vào được bên trong làm lễ. Cô cho hay năm ngoái từng cùng bố mẹ ghé và dự thánh lễ tại nhà thờ Tân Định. Dịp Noel năm nay, nhà thờ được trang trí lộng lẫy hơn, giáo dân tất bật chuẩn bị cho chính lễ.
Daryl dành thời gian dạo quanh khuôn viên, dừng chân trước bức tường tưởng niệm những người đã khuất.
"Đứng trước những cái tên khắc trên tường khiến tôi xúc động, nhớ về gia đình và người thân, nhất là trong dịp Giáng sinh, khoảnh khắc đó rất bình yên", cô chia sẻ.
Daryl di chuyển đến khu trung tâm thăm Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, công trình biểu tượng của thành phố.
Nữ du khách Philippines cùng nhiều khách nước ngoài khác hỏi thăm về việc vào dự lễ trong nhà thờ nhưng bị từ chối vì cần giấy mời trước.
Daryl và bạn gọi brunch ăn nhẹ với hai phần nước uống, salad và bánh ngọt, tổng chi phí gần một triệu đồng. Cô cho hay giá ăn uống tại đây cao hơn 3-4 lần so với các hàng quán truyền thống, nhưng "chấp nhận được" nhờ vị trí trung tâm và không gian riêng tư.
Daryl kết thúc hành trình tại nhà thờ Cha Tam (Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê) nằm cuối đường Học Lạc, phường Chợ Lớn. Di chuyển từ Nhà thờ Đức Bà đến điểm cuối bằng taxi mất khoảng 30 phút vì kẹt xe, nhưng Daryl "cảm thấy quen thuộc" vì di chuyển giờ tan tầm ở Philippines tương tự.
Lần đầu ghé nhà thờ trăm tuổi, nữ du khách ấn tượng bởi kiến trúc giao thoa văn hóa Á-Âu.
"Nhìn bên ngoài, Thánh đường trông giống một ngôi chùa kiểu Hoa", Daryl nói. Không khí cộng đồng người Hoa tại TP HCM bên ngoài nhà thờ cũng làm nữ du khách tò mò khám phá.
Daryl cầu nguyện trước giờ lễ chính. Không khí giản dị của nhà thờ Cha Tam nhắc nhớ cô những kỷ niệm đi lễ nhà thờ cùng ba mẹ thuở nhỏ. Daryl cho hay đêm 24/12 cô sẽ cùng hôn phu quay lại nhà thờ này để đón Giáng sinh, trước khi rời TP HCM và tiếp tục kỳ nghỉ cuối năm tại Hong Kong.
Bài và ảnh: Bích Phương