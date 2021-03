Đón đà khôi phục của du lịch Phú Quốc

Nhờ hiệu quả kiểm soát dịch bệnh từ đầu năm 2021 tới nay, cùng cao điểm du lịch hè đang đến gần, nên lượng khách du lịch đổ về Phú Quốc ngày càng gia tăng. Theo số liệu Sở Du lịch Kiên Giang, tháng 7/2020 có khoảng 999.788 lượt du khách đến Phú Quốc (tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2019) và tăng 75,4% so với tháng trước đó. Tổng thu từ du lịch đạt 1.001,9 tỷ đồng, giảm 37,5% so với năm 2019.

Sự kiện Bon Appetit Bazaar tại Phu Quoc Marina cuối năm 2020.