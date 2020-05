Đòn bẩy thúc đẩy thị trường bất động sản Dĩ An

Bình DươngDĩ An lên thành phố, hạ tầng phát triển nhanh, đồng bộ, tăng trưởng kinh tế tích cực... thúc đẩy thị trường bất động sản tại đây.

Ngày 1/2, thị xã Dĩ An nhận quyết định lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương, mở ra nhiều cơ hội mới cho sự tăng trưởng về kinh tế, xã hội của địa phương. Đây cũng chính là đòn bẩy thúc đẩy nhiều ngành mũi nhọn như công nghiệp, vận tải, đặc biệt là bất động sản. Bên cạnh đó, thành phố mới còn sở hữu nhiều lợi thế giúp thị trường bất động sản nói chung và phân khúc căn hộ cao cấp tăng trưởng mạnh.

Tăng trưởng kinh tế

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong năm 2019, Bình Dương trở thành một trong ba tỉnh thành có số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước, chỉ sau Hà Nội và TP HCM. Sở hữu 48 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 10.000 ha, địa phương đang trở thành một thủ phủ công nghiệp dẫn đầu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong đó, riêng khu vực Dĩ An có 7 khu công nghiệp với giá trị sản xuất công nghiệp trong năm 2019 đạt 98.358 tỷ đồng, tăng 10,27% so với năm 2018, theo Chi cục Thống kê Dĩ An. Nhiều chuyên gia dự báo tình hình phát triển công nghiệp tại khu vực sẽ có nhiều bước tiến khả quan, tạo tiền đề cho kinh tế địa phương phát triển. Điều này cũng giúp thành phố thu hút một lượng lớn người lao động, gồm cả chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Từ đây, nhu cầu nhà ở và căn hộ cao cấp cùng các bất động sản khác tăng lên nhanh chóng.

Thị xã Dĩ An nhận quyết định lên thành phố là một trong những yếu tố thúc đẩy thị trường bất động sản tại đây.

Đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thành phố Dĩ An là cửa ngõ quan trọng kết nối TP HCM với miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc. Nơi đây tập trung nhiều khu chế xuất nhất Bình Dương với 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động gồm Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Tân Bình, cụm công nghiệp may mặc Bình An.

So với các địa bàn khác của tỉnh, Dĩ An có lợi thế khi giáp ranh TP HCM, Đồng Nai, tâm điểm kết nối các trục đường Nam - Bắc huyết mạch của nền kinh tế như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1K, đường sắt Bắc - Nam, ga Dĩ An, bến xe Miền Đông mới...

Hàng loạt công trình hạ tầng qua Dĩ An liên tục được nâng cấp, đầu tư mới. Trong đó, dự án nâng cấp tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối liền với Xa lộ Hà Nội (TP HCM) cũng đang đẩy nhanh tiến độ. Đây được đánh giá là sự đột phá về hạ tầng khi giúp giảm tải tình trạng xe cộ ùn tắc vào Quốc lộ 13. Sau khi hoàn thành, trục đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, các tỉnh Tây Nguyên về TP HCM và các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Thành phố Dĩ An được đầu tư hạ tầng đô thị hiện đại với quy hoạch bài bản, động lực tăng trưởng bất động sản tại địa phương.

Song song, hàng loạt các dự án giao thông khác mang tính bứt phá cho thành phố Dĩ An cũng đã được thông qua như dự án đường trục chính Đông Tây đoạn từ Quốc lộ 1A kết nối bến xe Miền Đông mới vào Quốc lộ 1K, dự án đường vành đai Đông Bắc 2 nối giữa khu dân cư Bình Nguyên đến giáp đường Mỹ Phước - Tân Vạn, dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Văn Mên (Hương lộ 9) từ đoạn Cách Mạng Tháng Tám đến cảng An Sơn (Thuận An)... Theo nhiều chuyên gia đầu tư, sau khi các dự án này hoàn thành, Dĩ An sẽ đón nhận thêm nhiều bước tiến mới, thúc đẩy gia tăng giá trị bất động sản.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương phê duyệt xây dựng hai cây cầu vượt tại ngã 6 An Phú và ngã tư 550 thuộc tuyến đường ĐT743 cũng giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực nơi đây. Hai hạng mục này thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng ĐT743 đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần, quy mô đầu tư 6 đến 8 làn xe, kết hợp cầu vượt. Dự án không chỉ tháo gỡ vướng mắc về giao thông, mà còn tạo động lực cho thành phố Dĩ An phát triển kinh tế - xã hội.

Bất động sản hưởng lợi từ hạ tầng

Theo bảng giá đất UBND tỉnh Bình Dương công bố giai đoạn 2020-2024, giá đất tại Dĩ An tăng 5-30%. Còn theo khảo sát thực tế của DCT Partners Việt Nam, giá thị trường thực tế có thể tăng trưởng mạnh hơn.

Phối cảnh dự án khu phức hợp căn hộ cao cấp Charm City.

Về phân khúc căn hộ, hầu hết các dự án giá dao động quanh mức 1,5 tỷ đồng. Nhiều chuyên gia nhà đất lẫn giới đầu tư đều cho rằng, các dự án triển khai trong thời gian này có thể thừa hưởng lợi thế về hạ tầng, tiện ích và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

Đơn cử, dự án khu phức hợp căn hộ cao cấp Charm City của chủ đầu tư DCT Partners Việt Nam hứa hẹn thu hút người mua trong quý II/2020. Theo đó, dự án sở hữu vị trí đắc địa ngay ngã tư 550 dễ dàng kết nối giao thương đến các khu vực trung tâm, khu công nghiệp cũng như các tỉnh lân cận như Đồng Nai, TP HCM. Đặc biệt, khi hai cây cầu vượt tại ngã 6 An Phú và ngã tư 550 thuộc tuyến đường ĐT743 đi vào hoạt động, khu phức hợp căn hộ cao cấp này dự kiến hưởng trọn lợi thế hạ tầng đô thị.

Hiền Trang