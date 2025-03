Đòn bẩy cho thị trường địa ốc Đông Anh

Hà NộiVới việc tăng cường hoạt động đầu tư công cùng hạ tầng giao thông đồng bộ, Đông Anh trở thành điểm sáng của giới đầu tư địa ốc.

Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, Đông Anh là khu vực tập trung nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch như cao tốc Thăng Long - Nội Bài (đường Võ Văn Kiệt), cao tốc Nhật Tân - Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp), quốc lộ 5 kéo dài, quốc lộ 3, quốc lộ 3 mới (cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên), vành đai 3...

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có hai tuyến đường sắt chạy qua là các tuyến nối trung tâm Thủ đô với Thái Nguyên, Lào Cai. Đặc biệt, trung tâm huyện cách sân bay Nội Bài khoảng 13 km, tạo lợi thế phát triển kinh tế, xã hội.

Theo quy hoạch, Đông Anh là một trong hai huyện sắp lên quận tại Hà Nội, định hướng là khu vực đô thị trung tâm, được phát triển mở rộng từ khu vực nội đô về phía Bắc thành phố Hà Nội. Đông Anh có chức năng phát triển ngành thương mại giao dịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái, giải trí gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống khu di tích Cổ Loa, sông Thiếp và đầm Vân Trì, trung tâm triển lãm thương mại Hà Nội (EXPO) và vui chơi giải trí của thành phố.

Ngoài ra, quy hoạch huyện xác định xây dựng địa phương thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tài chính thương mại và giao dịch quốc tế phía Bắc sông Hồng, đóng vai trò là động lực phát triển ở phía Bắc của Thủ đô.

Phối cảnh dự án cầu Tứ Liên dự kiến khởi công cuối tháng 5. Ảnh: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Năm 2024, thu ngân sách Nhà nước của Đông Anh ước đạt 27.081 tỷ đồng, bằng 205% dự toán và gấp 3 lần so với 2023, trở thành huyện có số thu ngân sách cao nhất TP Hà Nội. Trong đó, đáng chú ý, khoản từ tiền sử dụng đất chiếm tới hai phần ba, trên 18.200 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, với hạ tầng cơ sở ngày càng hoàn thiện cùng sự phát triển của kinh tế xã hội địa phương, Đông Anh nhiều cơ hội đón dư địa tăng trưởng thị trường bất động sản. Thời gian qua, một số dự án với tổng vốn đầu tư hàng tỷ USD đã hiện diện tại Đông Anh như dự án thành phố thông minh có vốn đầu tư 4,2 tỷ USD, dự án khu liên hợp thể thao, công viên giải trí 4,5 tỷ USD...

Đại diện MIK Group cho biết, việc xuất hiện của các "ông lớn" ngành địa ốc với loạt dự án nghìn tỷ tại Đông Anh góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, tiêu biểu là đại đô thị Global Gate.

Phối cảnh phân khu The Cosmopolitan thuộc dự án Imperia Signature Cổ Loa. Ảnh: MIK Group

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trong đại đô thị Global Gate, The Cosmopolitan là phiên bản cao cấp nhất của thương hiệu Imperia do MIK Group phát triển. Dự án gồm 3 toàn tháp 45 tầng, với 2.184 căn hộ cao cấp. Chủ đầu tư hướng The Cosmopolitan đến chất lượng bàn giao ngang tầm các khu căn hộ cao cấp tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.

"Với mong muốn mang đến cho khách hàng những đặc quyền trải nghiệm chưa từng có, The Cosmopolitan hội tụ những thương hiệu top đầu, từ thiết kế, cảnh quan, nội, ngoại thất cho đến các dịch vụ, tiện ích", đại diện MIK Group chia sẻ.

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng cao cấp, chủ yếu là doanh nhân, người trẻ thành đạt, The Cosmopolitan mang hơi thở thiết kế hiện đại, tôn trải nghiệm người dùng, nhưng vẫn đảm bảo tính cá nhân hoá. Chủ đầu tư cho biết, dự án cũng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư khi tọa lạc ngay ngã 4 huyết mạch của đại đô thị Global Gate, vị trí đắc địa đảm bảo khả năng tăng giá trị của sản phẩm theo thời gian và tính thanh khoản cao.

"Quỹ đất sạch cùng tiềm lực tài chính là cú hích để MIK Group tham gia vào thị trường nguồn cung bất động sản phía Bắc Thủ đô, đồng thời mang đến các cơ hội đầu tư cho khách hàng", đại diện MIK Group cho biết thêm.

Song Anh