DomDom tổ chức diễn đàn về bất động sản thứ cấp Phú Mỹ Hưng

Nền tảng công nghệ bất động sản DomDom tổ chức diễn đàn đối thoại chuyên sâu về thị trường bất động sản thứ cấp tại trung tâm nhà mẫu Phú Mỹ Hưng, TP HCM, ngày 7/2.

Sự kiện quy tụ các chuyên gia hoạt động lâu năm trong lĩnh vực môi giới và quản lý bất động sản tại khu vực Phú Mỹ Hưng, gồm ông Hoàng Phi Hổ - nhà sáng lập Đại Phát Group, ông Nguyễn Hòa Lê - nhà sáng lập Green House Real Estate, ông Charles Tien - quản lý cấp cao tại DomDom.

Không gian cuộc hội thoại tại trung tâm nhà mẫu Phú Mỹ Hưng. Ảnh: DomDom

Theo các diễn giả, khi nguồn cung dự án mới ngày càng hạn chế, thị trường chuyển nhượng và cho thuê đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh nhu cầu thực. Dữ liệu giao dịch, yếu tố cộng đồng và mức độ hoàn thiện hạ tầng được xem là các biến số ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị bất động sản.

Không gian diễn đàn với các chuyên gia và khách mời. Ảnh: DomDom

Bên cạnh phân tích xu hướng, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm phòng tránh rủi ro giao dịch, cách tiếp cận dữ liệu chốt giao dịch thực tế và đánh giá tác động của các dự án hạ tầng công cộng dự kiến triển khai tại Phú Mỹ Hưng trong thời gian tới.

Ông Charles Tien (ngoài cùng bên phải) cùng các đơn vị tài trợ và chuyên gia. Ảnh: DomDom

Sự kiện có sự đồng hành của các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán (HSBC, Phú Hưng Securities), bảo hiểm và quản lý tài sản (Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng, Nihon Housing Group, Tokyo Property Management), thương hiệu phong cách sống (Wego Cafe, Radi'om).

Ban tổ chức cho biết, mục tiêu của diễn đàn là góp phần nâng cao tính minh bạch thông tin, hỗ trợ người mua và nhà đầu tư tiếp cận thị trường thứ cấp hiệu quả hơn.

Theo DomDom, đơn vị đang mở rộng hoạt động từ nền tảng đăng tin sang xây dựng hệ sinh thái dữ liệu bất động sản, với các báo cáo định kỳ về giá giao dịch và giá thuê thực tế, nhằm giảm tình trạng loạn thông tin trên thị trường.

(Nguồn: DomDom)