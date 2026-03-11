Đốm nhỏ trên gan bệnh nhân viêm gan B thành u lớn sau một năm

TP HCMMột năm sau khi phát hiện đốm trắng nhỏ trên gan, người đàn ông 63 tuổi phải đối diện khối u 4 cm nằm ở vị trí hiểm hóc khiến bác sĩ gặp khó khi phẫu thuật.

Ngày 11/3, ThS.BSCKI Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Gan Mật Tụy, Bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh nhân có tiền sử viêm gan B và hút thuốc lá nhiều năm. Đầu năm 2024, siêu âm khi khám sức khỏe tổng quát ghi nhận một tổn thương nhỏ dạng chấm trắng trên gan, được khuyến cáo theo dõi định kỳ. Một năm sau, đốm trắng này đã tiến triển thành khối u kích thước 4 cm.

Tại hai bệnh viện trước đó, bác sĩ đánh giá khối u ở vị trí quá khó, nguy cơ tai biến cao nên tư vấn chuyển hướng điều trị khác thay vì mổ. Dù vậy, với mong muốn giải quyết triệt để, gia đình quyết tâm tìm cơ hội phẫu thuật.

Theo bác sĩ Mạnh, chụp chiếu chuyên sâu cho thấy khối u nằm kẹp giữa tĩnh mạch gan phải và tĩnh mạch chủ dưới. Đây là thách thức rất lớn, bởi chỉ cần sai sót nhỏ cũng có thể làm rách mạch máu, gây chảy máu ồ ạt đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh trên bàn mổ. Sau hội chẩn đa chuyên khoa và lên chiến lược kiểm soát rủi ro, các bác sĩ phẫu thuật trong 2,5 giờ, cắt bỏ hoàn toàn khối u, bảo tồn được các mạch máu trọng yếu. Sức khỏe bệnh nhân phục hồi tốt sau một tuần, chức năng gan ổn định và xuất viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 mổ cắt u gan cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cắt triệt để u gan hiện vẫn là phương pháp mang lại hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, ở các ca bệnh có khối u bị vây quanh bởi mạch máu lớn, phẫu thuật viên không chỉ cần thành thạo kỹ thuật cắt gan mà còn phải nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm soát, xử lý mạch máu để ứng phó với các tình huống bất ngờ.

Viêm gan B mạn tính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan. Virus gây viêm kéo dài làm tổn thương tế bào gan, lâu dần dẫn đến xơ gan và có thể tiến triển thành ung thư gan. Bệnh thường diễn tiến âm thầm nên nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã lớn. Người mắc viêm gan B cần tuân thủ điều trị, khám định kỳ để phát hiện sớm tổn thương bất thường, tăng cơ hội điều trị triệt để.

Lê Phương