Dolly Parton tặng hàng trăm triệu cuốn sách cho trẻ em

Ca sĩ Dolly Parton, 78 tuổi, tặng hàng trăm triệu sách cho trẻ em Mỹ và một số quốc gia, được các bé gọi là "Quý bà sách".

Theo AP, "huyền thoại nhạc đồng quê" Dolly Parton tổ chức Lễ mở rộng dự án tặng sách Imagination Library tại Missouri và Kentucky ngày 27/8, tri ân đóng góp của hai khu vực. Chương trình tại Kentucky có sự tham gia của vợ chồng thống đốc bang - ông Andy Beshear và phu nhân Britainy Beshear.

Ca sĩ Dolly Parton (trái) trò chuyện cùng vợ chồng thống đốc bang Kentucky tại nhà hát Lyric Theater. Ảnh: AP

Trong buổi lễ, bà nhắc về người cha - ông Robert Lee Parton, qua đời năm 2000 - và tuổi thơ vất vả khiến ông không thể đến trường. Với nghệ sĩ Parton, cha là người thông minh nhất bà từng biết nhưng ông thường xấu hổ vì mù chữ. Được truyền cảm hứng từ ông, nghệ sĩ quyết định thành lập Imagination Library vào năm 1995 với sứ mệnh cải thiện khả năng đọc viết của thiếu nhi. Theo đó, chương trình tặng một quyển sách hàng tháng cho trẻ dưới năm tuổi, bất kể tình hình kinh tế gia đình.

Ban đầu, Dolly Parton triển khai dự án tại một bang duy nhất là quê hương bà ở Tennessee, hiện mở rộng toàn quốc và đến với Canada, Anh, Australia, Ireland. Theo website của tổ chức, khoảng 250 triệu sách được trao đi từ năm 1995 đến nay.

Imagination Library hoạt động nhờ nguồn tài trợ của nghệ sĩ và các đối tác địa phương, nước ngoài. Theo AP, chính quyền Missouri là khu vực duy nhất trả toàn bộ phí, tổng cộng 11 triệu USD trong năm tài chính mới nhất. Phần lớn các bang khác đều thanh toán thông qua mô hình chia sẻ phí giữa địa phương và chương trình.

Ca sĩ Dolly Parton, 78 tuổi, tại sự kiện. Ảnh: AP

Tại buổi lễ, ca sĩ cho biết hạnh phúc vì trước khi qua đời cha bà đã sống đủ lâu để chứng kiến chương trình đi vào hoạt động. "Cha tôi tự hào về điều này hơn việc tôi là người nổi tiếng. Cha cũng cảm thấy bản thân dường như đã làm điều gì đó tuyệt vời", Parton nói thêm. Bà cũng mong thấy Imagine Library khắp nước Mỹ. Dù dự án có mặt tại 50 bang, chỉ 21 bang đảm bảo cho mọi trẻ dưới năm tuổi được đăng ký.

Ông Andy Beshear cho biết chương trình tiếp cận trẻ em ở 120 hạt toàn bang. Hơn 120.000 bé - gần nửa số học sinh mẫu giáo của Kentucky - đã đăng ký nhận sách. Theo bà Britainy Beshear, chương trình khuyến khích các gia đình đọc sách cùng nhau, cho phép các em nhỏ có thư viện cá nhân không tốn phí trước khi học mẫu giáo.

"Đây thật sự là cách giáo dục tuyệt vời để dạy các bé yêu sách và học chữ khi còn nhỏ", bà Beshear nhận xét.

Dolly Parton sinh năm 1946, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Bà là một trong những ca sĩ nhạc đồng quê thành công nhất với 26 đĩa đơn đứng ở vị trí thứ nhất và 42 album ở top 10 trong bảng xếp hạng album nhạc đồng quê của Billboard. Trong suốt gần 70 năm ca hát, bà bán hơn 100 triệu bản thu, thuộc nhóm những nghệ sĩ ăn khách nhất thế giới.

Bà là tác giả và cũng là người thể hiện đầu tiên I Will Always Love You - ca khúc kinh điển từng được cố diva Whitney Houston hát trong phim The Bodyguard (1992). Parton từng xuất bản sách thiếu nhi Coat of Many Colors (1996). Tên của bà được đặt cho chú cừu Dolly - động vật có vú được nhân bản vô tính đầu tiên trên thế giới.

Phương Thảo (theo AP)