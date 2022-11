Dolly Parton nhận 100 triệu USD từ tỷ phú Jeff Bezos

MỹCa sĩ Dolly Parton được tỷ phú Jeff Bezos tặng 100 triệu USD nhằm hỗ trợ các dự án thiện nguyện của bà.

Trong bài phỏng vấn với CNN đăng tải hôm 14/11, tỷ phú của Amazon cùng bạn gái Lauren Sánchez thông báo trao tặng giải thưởng Courage and Civility Award trị giá 100 triệu USD cho ca sĩ Dolly Parton. Sánchez nói với CNN: "Khi nghĩ đến Dolly, chúng ta thường nở nụ cười. Bà ấy tỏa sáng rực rỡ. Những điều bà ấy làm là mang ánh sáng tới cuộc sống người khác. Vì vậy, chúng tôi không thể nghĩ đến ai phù hợp hơn để nhận giải thưởng này. Chúng tôi biết rằng bà ấy sẽ làm được những điều tuyệt vời với số tiền này".

Dolly Parton nhận 100 triệu USD từ Jeff Bezos Dolly Parton nhận 100 triệu USD từ Jeff Bezos. Video: Jeff Bezos Twitter

Huyền thoại nhạc đồng quê nói trong buổi trao tặng: "Khi ở địa vị có thể giúp đỡ người khác, bạn nên nắm lấy cơ hội đó. Tôi thường dành chi tiền cho những điều bản thân cảm thấy đúng đắn. Tôi nghĩ các bạn cũng có thể làm tương tự".

Parton nổi tiếng với các dự án thiện nguyện. Bà thành lập nhiều tổ chức vì cộng đồng qua quỹ Dollywood Foundation. Các dự án của Parton chủ yếu hướng tới giáo dục và xóa đói giảm nghèo, đặc biệt ở vùng East Tennessee - quê hương của ca sĩ.

Dolly Parton sinh năm 1946, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Bà là một trong những ca sĩ nhạc đồng quê thành công nhất với 26 đĩa đơn đứng ở vị trí thứ nhất và 42 album ở top 10 trong bảng xếp hạng album nhạc đồng quê của Billboard. Trong suốt gần 70 năm ca hát, bà bán hơn 100 triệu bản thu, thuộc nhóm những nghệ sĩ ăn khách nhất thế giới.

Bà là tác giả và cũng là người thể hiện đầu tiên I Will Always Love You - ca khúc kinh điển từng được cố diva Whitney Houston hát trong phim The Bodyguard năm 1992. Tên của bà được đặt cho chú cừu Dolly - động vật có vú được nhân bản vô tính đầu tiên trên thế giới.

Phương Mai