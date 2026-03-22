DOL THPT luyện thi miễn phí cho học sinh lớp 12

Hệ sinh thái DOL THPT do DOL English phát triển, giúp người học có thể luyện thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực miễn phí.

Đại diện đơn vị cho biết nền tảng được phát triển nhằm hỗ trợ học sinh thích ứng với định hướng chuyển đổi sang thi tốt nghiệp THPT trên máy tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến triển khai tại một số thành phố lớn từ 2027.

DOL THPT được xây dựng như một hệ sinh thái luyện thi trực tuyến, cung cấp khoảng 10.000 đề thi, bao phủ các môn như Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và tiếng Anh.... Người dùng có thể luyện tập theo từng chuyên đề hoặc làm đề thi thử, với cấu trúc bám sát định dạng đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi ĐGNL.

Thí sinh ôn luyện tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực trên DOL THPT. Ảnh: Vinh San

Theo đại diện DOL English, dự án hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận tài nguyên học tập cho học sinh ở nhiều khu vực, vùng sâu, vùng xa hoặc tài chính gia đình còn hạn chế.

Nền tảng được thiết kế theo xu hướng ra đề mới, với ngân hàng câu hỏi cập nhật liên tục, bám sát cấu trúc và ma trận kiến thức. Giao diện bài thi mô phỏng môi trường thi trên máy tính, giúp học sinh làm quen thao tác, rèn kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Một điểm nhấn của DOL THPT là khả năng cá nhân hóa lộ trình học. Hệ thống theo dõi tiến độ, phân tích điểm mạnh - yếu của từng người học, từ đó gợi ý nội dung ôn tập phù hợp nhằm cải thiện kết quả.

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, 8.5 IELTS và hiện là giáo viên tại DOL English, cho biết nền tảng hướng đến việc không chỉ cung cấp công cụ luyện thi mà còn góp phần xây dựng môi trường học tập bình đẳng. Theo cô, học sinh chỉ cần kết nối internet là có thể tiếp cận tài nguyên, luyện đề và thi thử trên máy tính.

"Nền tảng giúp người học rèn kỹ năng tư duy, tối ưu thời gian ôn tập và làm quen với hình thức thi mới", cô Ngọc Anh nói.

Thầy Trần Thiện Minh (trái, người hai lần đạt 9.0 IELTS) giao lưu về phương pháp Linearthinking với học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai TP HCM vào tháng 3. Ảnh: Hoàng Nguyễn

Còn bạn Trần Đức Tài (thủ khoa duy nhất khối B toàn quốc năm 2025 với điểm số 30/30, sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM) nhận định: "Tôi tin tưởng DOL THPT đóng vai trò ý nghĩa trong việc thu hẹp bất bình đẳng giáo dục khi cung cấp tài liệu miễn phí. Đồng thời, việc hưởng ứng chuyển đổi số và đón đầu phương thức thi tốt nghiệp THPT mới trên máy tính cũng sẽ giúp sĩ tử lớp 12 có cơ hội tiếp cận và cọ xát, từ đó tự tin hơn khi bước vào kỳ thi thật", Tài nói.

Đội ngũ biên soạn DOL THPT. Ảnh: DOL

Theo đại diện DOL, chương trình được biên soạn bởi các cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP HCM), THPT chuyên Lê Hồng Phong TP HCM, á khoa tốt nghiệp Sư phạm Anh ĐH Sư phạm TP HCM, á khoa tốt nghiệp khoa Anh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM)...

Thái Anh