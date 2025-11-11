DOL English tri ân giáo viên nhân ngày 20/11

DOL English giới thiệu hệ sinh thái Linearthinking hỗ trợ nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên, tặng code 6 tháng trị giá 1,5 triệu đồng nhằm tri ân nhà giáo ngày 20/11.

Đại diện DOL English nhận định, trong bối cảnh Việt Nam cần bồi dưỡng hơn 220.000 giáo viên tiếng Anh từ mầm non đến tiểu học để thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, thách thức đặt ra với đội ngũ giáo viên là không nhỏ. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các yêu cầu mới về năng lực ngoại ngữ buộc thầy cô các cấp, các môn phải không ngừng cải thiện kỹ năng, đặc biệt là khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, nhiều giáo viên có lịch trình bận rộn hoặc đang ở vùng nông thôn, miền núi còn thiếu điều kiện, phương tiện học tập, khiến việc nâng cao trình độ tiếng Anh trở thành khó khăn chung.

Nhận thấy thực tế này, DOL English xây dựng hệ sinh thái học trực tuyến, kết hợp trí tuệ nhân tạo, cung cấp lộ trình học cá nhân hóa và người dùng có thể tự luyện. Hệ thống cũng giúp thầy cô luyện phát âm chuẩn, điều đặc biệt quan trọng khi dạy trẻ mầm non, tiểu học.

Phương pháp tiếng Anh tư duy Linearthinking của DOL English được công nghệ hóa, cung cấp "bộ khung" logic giúp giáo viên thiết kế bài giảng, hướng học sinh học cách tư duy thay vì chỉ học thuộc lòng.

Chương trình tri ân thầy cô của DOL English. Ảnh: DOL English

Đội ngũ DOL English gồm những cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP HCM. Trong đó, nhiều giáo viên đạt 9.0 IELTS, á khoa tốt nghiệp đại học... đã trực tiếp chia sẻ phương pháp Linearthinking tại hàng trăm trường học trên cả nước. Phương pháp Linearthinking của DOL English còn được tạo điều kiện tập huấn cho giáo viên các cấp tại Hà Nội và TP HCM.

Đại diện DOL English Lê Đình Lực (hàng đầu, thứ 5 từ trái sang) chụp hình lưu niệm cùng học sinh đoạt giải Olympic quốc tế 2024. Ảnh: Vinh San

Nhiều năm qua, DOL English là nhà tài trợ chính, đồng hành lễ trao giải Học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức. Đại diện DOL English cho biết dù giảng dạy tiếng Anh nhưng toàn bộ nhân sự và giáo viên của trung tâm đều là người Việt.

"Chúng tôi đặt niềm tin vào trí tuệ và con người Việt Nam, đó cũng là lý do đội ngũ luôn đồng hành cùng các chương trình nuôi dưỡng và nâng bước thế hệ nhân tài trẻ vươn xa", đại diện trung tâm nói.

Đại diện DOL English cùng các đối tác khởi công xây trường dành tặng cho thầy cô, trẻ em vùng cao. Ảnh: Hoàng Anh

Ngoài các hoạt động giảng dạy trong lớp học, tháng 10/2025, đội ngũ giáo viên và học viên DOL English đã ủng hộ hơn 350 triệu đồng, giúp người dân miền Trung và Thái Nguyên khắc phục bão lũ. "Sự thấu cảm, sẻ chia cũng là điều mà DOL English mong muốn truyền tải đến học viên", đại diện đơn vị nói.

Trung tâm đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, dự án "Hạnh phúc cho em" triển khai các dự án xây nhiều ngôi trường vùng núi cao, hẻo lánh, mở ra cơ hội học tập cho trẻ em khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần giáo dục ra khắp cả nước.

Thái Anh