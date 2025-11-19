DOL English đồng hành xây trường cho trẻ vùng cao

DOL English phối hợp thực hiện dự án "Hạnh phúc cho em", xây dựng hai điểm trường mới cho học sinh vùng cao Sơn La, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho trẻ vùng cao.

Cụ thể, DOL English đồng hành Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động thực hiện dự án "Hạnh phúc cho em". Các đơn vị cùng xây dựng hai điểm trường tiểu học Bản Pặt Pháy (Sơn La) và trường Tiểu học khởi công tháng 12/2024 và Tiểu học và THCS Nam Phong (Sơn La) khởi công tháng 6 năm nay.

Đại diện DOL English cùng các đơn vị trong lễ khởi công dự án "Hạnh phúc cho em" dành tặng cho thầy cô, trẻ em vùng cao. Ảnh: DOL English

Theo Thượng úy Dương Hải Anh, Trưởng Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, nhiều ngôi trường ở vùng núi cao còn tạm bợ, lợp tôn, nóng bức vào mùa hè, lạnh buốt khi mùa đông đến, ảnh hưởng lớn đến việc học tập của học sinh. "Bên cạnh đó, kinh phí xây dựng mỗi điểm trường khá lớn nên sự đồng hành của các doanh nghiệp như DOL English là nguồn động viên rất quý, đáng trân trọng", Thượng úy Hải Anh chia sẻ.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án "Hạnh phúc cho em" đã xây được 89 ngôi trường trên toàn tỉnh Sơn La.

Nhiều năm qua, DOL English (startup do nhóm cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP HCM sáng lập) luôn coi giáo dục là nền tảng cho sự sẻ chia thay vì chỉ thuần truyền đạt tri thức. Đơn cử tháng 10 vừa qua, khi bão và lũ lụt gây thiệt hại tại miền Trung và Thái Nguyên, đơn vị đã phát động chiến dịch quyên góp trong nội bộ, ủng hộ hơn 350 triệu đồng giúp người dân khắc phục hậu quả.

Đại diện DOL English và đại diện dự án "Hạnh phúc cho em trao" hỗ trợ cho đại diện trường tiểu học Bản Pặt Pháy (xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La). Ảnh: DOL English

Lý giải về quyết định tham gia dự án xây trường vùng cao, anh Lê Đình Lực, CEO hệ thống DOL English cho biết, đây là trách nhiệm xã hội mà các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nên thực hiện, đặc biệt khi được đồng hành cùng những tổ chức uy tín từ khối Nhà nước.

Biểu diễn văn nghệ trọng lễ khởi công tại một trong những điểm trường được DOL English góp phần xây lên. Ảnh: DOL English

CEO 9X trên cho biết trong thời gian tới, đội ngũ DOL English hướng tới mục tiêu mỗi năm góp phần xây dựng thêm nhiều ngôi trường nữa cho thầy cô, học sinh vùng cao, vùng sâu, góp phần đem lại sự bình đẳng trong giáo dục cho trẻ em trên cả nước.

"Nhân dịp 20-11, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo vùng cao vì những hy sinh khó thể đong đếm trong hành trình nối dài con chữ. Tôi cũng mong muốn gửi gắm đến các em học sinh vùng cao rằng hãy cố gắng theo đuổi ước mơ học tập, vì sự học chính là con đường duy nhất có thể thay đổi cuộc đời mình", anh Lê Đình Lực chia sẻ.

Thái Anh