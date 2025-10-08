DOJI tổ chức lễ hội cưới toàn quốc

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tổ chức chương trình Lễ hội Cưới Happy Journey trên toàn quốc với hành trình của 40 cặp đôi cùng nhiều hoạt động, ưu đãi cho khách hàng.

Sáng ngày 4/10, 40 cặp đôi hóa thân thành cô dâu - chú rể, chụp ảnh cưới cá nhân và tập thể ở nhiều điểm đến do DOJI sáng tạo như Trạm Gặp gỡ nhân duyên, Trạm Tình yêu thăng hoa và Trạm Hẹn ước trăm năm, tại những địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội.

"Đoàn xe hoa rực rỡ đã truyền tải thông điệp tình yêu 'hành trình hạnh phúc', đồng thời, khẳng định sự đồng hành của trang sức cưới DOJI trên chặng đường của các cặp đôi", đại diện đơn vị chia sẻ.

40 cặp đôi hoá thân thành cô dâu, chú rể trong chương trình. Ảnh: DOJI

Tiếp nối màn khởi động này, trong hai ngày 4-5/10, DOJI Tower Hà Nội tái hiện một không gian tình yêu lãng mạn, nơi hàng trăm cặp đôi cùng nhau trải nghiệm những hoạt động cảm xúc, từ thử trang phục cưới, trang điểm cô dâu, lắng nghe tư vấn về địa điểm tổ chức, trang trí sảnh tiệc với các chuyên gia trong ngành cưới, đến tham gia workshop làm voan cưới, hoa cưới, mâm lễ trầu cau.

Sau sự kiện, các cặp đôi chia sẻ, Lễ hội Cưới Happy Journey giúp họ việc tìm các nhà cung cấp dịch vụ cưới hàng đầu, đồng thời, nhận ưu đãi độc quyền để việc chuẩn bị cho ngày trọng đại tiết kiệm hơn.

Các cặp đôi cùng nhau chụp ảnh cưới tại Hà Nội. Ảnh: DOJI

Ngoài Hà Nội, Lễ hội Cưới Happy Journey còn được đồng loạt tổ chức tại các tỉnh, thành phố lớn khác như Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, TP HCM, biến hệ thống trung tâm trang sức DOJI trở thành điểm hẹn cho các cặp đôi trong mùa cưới.

Tại đây, hàng trăm cặp đôi có thể thử trang phục, trang sức cưới, hoà mình vào khung cảnh cầu hôn với công nghệ AI, đồng thời, tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi tương tác xoay quanh chủ đề tình yêu.

Lễ Hội Cưới do DOJI chuẩn bị cho các cặp đôi. Ảnh: DOJI

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, DOJI giới thiệu loạt sản phẩm nhẫn cưới và nhẫn đính hôn mới. Trong đó, bộ sưu tập nhẫn cưới Salsa lấy cảm hứng từ điệu nhảy đôi Latin lãng mạn và ngập tràn năng lượng.

Đại diện DOJI chia sẻ, mỗi thiết kế trong Salsa đều như một "bản hòa ca ánh sáng" được thể hiện bằng thiết kế dải kim cương. Với nhẫn nữ, từng viên kim cương tấm xếp dọc đai nhẫn, ôm trọn ngón tay như vòng tròn yêu thương vĩnh hằng. Nhẫn nam giữ vẻ mạnh mẽ, lịch lãm bằng những đường cắt góc cạnh. Salsa còn gửi gắm thông điệp "cũng như điệu nhảy cần sự ăn ý, tình yêu và hôn nhân cũng cần sự đồng hành, sẻ chia và hòa quyện".

Nhẫn cưới Salsa từ DOJI mang ý nghĩa sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Ảnh: DOJI

Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 31/10, hệ thống trung tâm trang sức DOJI dành tặng ưu đãi 15% cho khách hàng khi mua nhẫn đính hôn, nhẫn cưới.

Nhật Lệ