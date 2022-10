DOJI Land trở thành doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2022

DOJI Land được Ban tổ chức Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) trao giải “Corporate Excellence Award” - doanh nghiệp xuất sắc châu Á năm 2022, ngày 8/10.

Ban tổ chức APEA có nhiều tiêu chí lựa chọn nghiêm ngặt và quá trình bầu chọn khắt khe để chọn ra những đề cử giải thưởng xứng đáng như: kiểm toán tài chính, đánh giá dữ liệu doanh nghiệp và năng lực ban lãnh đạo, phỏng vấn và bỏ phiếu kín bởi hội đồng tư vấn quốc tế của Enterprise Asia. Ngoài ra, các lãnh đạo doanh nghiệp phải chứng minh kỹ năng kinh doanh, kinh nghiệm cũng như cam kết duy trì các chuẩn mực về kinh doanh bền vững.

Ông Nguyễn Anh Vũ (bên trái) – Phó tổng giám đốc DOJI Land nhận giải thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á". Ảnh: DOJI Land

Với việc được vinh danh ở hạng mục giải thưởng này, DOJI Land khẳng định vị trí nhà đầu tư, phát triển bất động sản tiên phong, uy tín, sáng tạo với những công trình lớn và đạt chuẩn quốc tế.

Trước đó, DOJI Land cũng đã liên tiếp ghi danh ở những giải thưởng bao gồm: Top 10 Nhà phát triển bất động sản tiềm năng năm 2022 (Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam); Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất Việt Nam năm 2021 (Dot Property); Top 10 Thương hiệu bất động sản uy tín khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2019 (Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương)... Những giải thưởng này là minh chứng cho uy tín và năng lực của DOJI Land.

DOJI Land là thành viên của Tập đoàn DOJI, một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Theo đại diện doanh nghiệp, DOJI Land nổi tiếng với dòng sản phẩm bất động sản nghệ thuật kim hoàn, lấy cảm hứng từ những viên đá quý, được chăm chút về thiết kế, cảnh quan, đồng thời đầu tư cho chất lượng thi công cao từ vật liệu xây dựng cho đến các họa tiết dựa trên kỹ nghệ đính đá và trang trí trang sức.

Bên ngoài tòa tháp DOJI Tower tại Hà Nội. Ảnh: DOJI Land

Trong đó có thể kể đến Tháp kim cương DOJI Tower (Lê Duẩn, Hà Nội), trụ sở chính của Tập đoàn DOJI, khách sạn Best Western Premier Sapphire Ha Long (Quảng Ninh), khu căn hộ hạng sang The Sapphire Residence và dinh thự The Sapphire Mansions bên vịnh Hạ Long. Đặc biệt, dự án Diamond Crown Hai Phong áp dụng kiến trúc diagrid từng đạt giải Công trình có kiến trúc mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam, dự án tiêu biểu của năm, dự án đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận Công trình xanh Leed Residential 4.1 – Siver....

Dự án Tháp đôi Diamond Crown Hai Phong của DOJI Land sử dụng thiết kế mắt võng diagrid kết hợp với những khối pha lê. Ảnh: DOJI Land

Trong thời gian tới, DOJI Land sẽ tiếp tục phát triển các công trình bất động sản hạng sang với thương hiệu Diamond Crown tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hải Phòng, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hạ Long, Huế..., đại diện công ty cho biết.

Yên Chi