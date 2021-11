DOJI Land thắng ba giải ở Dot Property Vietnam Awards 2021

DOJI Land thắng hạng mục "Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất Việt Nam, "Dự án của năm"... tại Dot Property Vietnam Awards.

Với chủ đề "Phát triển bền vững - xu hướng tất yếu của hệ sinh thái ngành bất động sản Việt Nam", giải năm nay vinh danh nhiều cá nhân, doanh nghiệp địa ốc. Sự kiện công bố giải thưởng diễn ra hôm 12/11, theo hình thức livestream trên Facebook và Youtube của Dot Property Vietnam.

Vượt qua những tiêu chí bình chọn khắt khe, công ty DOJI Land (thuộc tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI ) được vinh danh giải "Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất Việt Nam năm 2021" (Best Luxury Developer Vietnam 2021).

Dự án Diamond Crown Hải Phòng của DOJI Land thắng giải "Dự án căn hộ và khách sạn cao cấp có thiết kế mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam 2021" (Best Luxury Residence and Hotel Iconic Design Vietnam 2021).

Công trình lấy cảm hứng từ vẻ đẹp "Vương miện hoa sen", do bậc thầy kim hoàn nổi tiếng Việt Nam và "phù thủy thiết kế" người Italy - Massimo Mercurio - sáng tạo. Diamond Crown Hải Phòng là tổ hợp tháp đôi đầu tiên tại châu Á, có cấu trúc mắt võng Diagrid, kết hợp những khối pha lê độc đáo.

"Hai giải trên là sự ghi nhận cho công trình tâm huyết của tập thể DOJI. Chúng tôi mong kiến tạo nên biểu tượng mới nổi bật tại thành phố cảng", đại diện DOJI Land nói.

Ngoài ra, Diamond Crown Hải Phòng còn được xướng tên ở giải "Dự án của năm do nhà đầu tư bình chọn" (Vietnam People’s Choice Award for Project of the Year 2021. Đại diện doanh nghiệp cho biết cộng đồng nhà đầu tư, chuyên gia trong ngành, các nhà phát triển bất động sản... cùng bỏ phiếu hạng mục này.

Bằng chứng nhận Diamond Crown Hải Phòng đoạt giải "Dự án của năm do nhà đầu tư bình chọn".

Dot Property Vietnam Awards là giải thưởng có tầm ảnh hưởng lớn ở lĩnh vực bất động sản Việt Nam, diễn ra thường niên. Ban tổ chức tôn vinh những doanh nghiệp, dự án có đóng góp vào sự phát triển của ngành; đồng thời phát hiện và thúc đẩy các xu hướng mới, từ đó nâng cao vị thế cạnh tranh, đưa Việt Nam bắt kịp, hòa mình vào dòng chảy của ngành toàn cầu.

"Ba giải lớn tại Dot Property Vietnam Awards 2021 đã khẳng định vị thế của DOJI Land trong lĩnh vực bất động sản cao cấp. Qua đó tiếp tục đóng góp vào bảng thành tích của hệ sinh thái DOJI - tập đoàn đa ngành với 25 năm phát triển mạnh ở ba lĩnh vực xương sống: vàng bạc đá quý, ngân hàng, bất động sản", đại diện doanh nghiệp nói thêm.

