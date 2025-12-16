DOJI Hải Phòng triển lãm trang sức trong không gian 1.000 m2

"DOJI Shining Show" rộng 1.000 m2 tại Diamond Crown Hải Phòng, phân từng khu trưng bày, trải nghiệm, mua sắm đặc quyền, mở cửa tự do vào ngày 20-21/12.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố Hải Phòng dịp mua sắm cuối năm, tập đoàn DOJI tổ chức triển lãm trang sức Shining Show, dự kiến đón hàng ngàn người. Với concept "đại tiệc ánh sáng của kim cương và trang sức", sự kiện chia hai phân khu chính: trưng bày mua sắm sản phẩm; khu tương tác, trải nghiệm đa cảm xúc.

Tại khu trưng bày mua sắm sản phẩm, ban tổ chức lần đầu đưa các bảo vật từng đạt kỷ lục của thương hiệu đến Hải Phòng như: Ruby sao Hoàng đế, Bảo hồng ngọc, Hồng ngọc thiên châu, Vạn dặm kỳ châu hay Hoa ngọc giai nhân. Những hiện vật này đang được trưng bày tại Bảo tàng đá quý DOJI ở Hà Nội.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp mang tới loạt quà tặng mỹ nghệ chế tác từ vàng 24K gồm: Đại long phú quý, Đại bàng dũng mãnh hay Kim dần vương bảo.

Doanh nghiệp trưng bày nhiều tác phẩm mỹ nghệ vàng 24K, bảo vật kỷ lục tại triển lãm. Ảnh: DOJI

Phân khu tương tác chia thành nhiều gian đặc thù theo từng sản phẩm gồm: trang sức kim cương, trang sức TrenD, trang sức cưới, kim cương viên, trang sức vàng 24K, đá quý... Khách hàng có thể chiêm ngưỡng, đeo thử để cảm nhận vẻ đẹp từng thiết kế và chọn được phong cách phù hợp.

"Khu trải nghiệm trang sức có hàng nghìn mẫu mã, ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp phong cách, nhu cầu bản thân", đại diện DOJI cho hay".

Góc chụp ảnh siêu kim cương. Ảnh: DOJI

Không chỉ thưởng lãm, Shining Show mời người tiêu dùng bước vào thế giới đa trải nghiệm tương tác gồm: sắm trang sức cùng công nghệ số hóa; giám định kim cương, đá quý; làm sạch trang sức miễn phí; thiết kế độc bản, cá nhân hóa; các góc check-in tạo hình siêu kim cương; chụp ảnh phong cách Hàn Quốc. Workshop làm charm đá điện thoại, vòng tay đính đá cũng là điểm dừng chân thú vị trong hành trình tham quan.

"Khu đặc quyền" hứa hẹn thu hút đông đảo lượt tham quan. Loạt ưu đãi trang sức dành riêng cho Shining Show với tinh thần "đến là có quà - trải nghiệm là có cơ hội sở hữu kim cương". Theo đó, 100% khách nhận quà giá trị, hưởng mức giảm đến 35%. Triển lãm cũng mở bán 70 cặp nhẫn cưới kim cương giá 7 triệu. Mọi cá nhân còn có thể sở hữu DOJI Passport với đặc quyền không giới hạn cùng cơ hội trúng viên kim cương 5,4 mm.

Doanh nghiệp tung nhiều đặc quyền, ưu đãi tại triển lãm Shining Show. Ảnh: DOJI

"Shining Show không chỉ đánh dấu triển lãm trang sức quy mô lớn tại Hải Phòng, mà còn là cách chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu nâng chuẩn trải nghiệm theo hướng hiện đại, đa tương tác và giàu tính cá nhân hóa. Với loạt đặc quyền cùng ưu đãi, chúng tôi kỳ vọng nơi đây trở thành điểm hẹn nổi bật dịp cuối năm, góp phần tạo sắc màu phong cách cho thành phố cảng", đại diện DOJI nói thêm.

Hiếu Châu