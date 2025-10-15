Đội yếu nhất thế giới cần thua đậm để tăng cơ hội dự World Cup

Vào tháng 11, tuyển San Marino càng thua đậm Romania thì càng có nhiều cơ hội giành suất đá play-off tranh vé vớt dự World Cup 2026.

San Marino (áo trắng) thua Áo 0-10 ở vòng loại World Cup 2026, hôm 9/10 trên sân Ernst Happel, Vienna, Áo. Ảnh: AFP

Vòng loại World Cup khu vực châu Âu gồm 54 đội, chia thành 12 bảng. Vé trực tiếp tới vòng chung kết chỉ dành cho các đội dẫn đầu. 12 đội xếp thứ hai bảng vòng loại sẽ phải cùng bốn đội đầu bảng Nations League, giải đấu cấp đội tuyển mà UEFA tổ chức hai năm một lần, tạo thành bốn nhóm tranh bốn vé vớt.

Nations League 2024-2025 có 14 đội đầu bảng, gồm Bồ Đào Nha (bảng A1), Pháp (A2), Đức (A3), Tây Ban Nha (A4), CH Czech (B1), Anh (B2), Na Uy (B3), Xứ Wales (B4), Thụy Điển (C1), Romania (C2), Bắc Ireland (C3), Bắc Macedonia (C4), San Marino (D1) và Moldova (D2). Trong đó, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Na Uy, CH Czech và Bắc Macedonia đang dẫn đầu, hoặc xếp thứ hai bảng vòng loại. 6 đội còn lại sẽ tranh bốn suất đá play-off.

Ưu tiên đầu tiên để xác định là hạng đấu Nations League. Thứ tự từ cao xuống thấp trong sáu đội gồm Xứ Wales (hạng B), Thụy Điển, Romania, Bắc Ireland (C), San Marino và Moldova (D).

Khi ưu tiên đầu tiên không đủ dể xác định, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào vị trí trên bảng tổng sắp FIFA. Trong trường hợp này, San Marino phải chịu thiệt, vì đang xếp vị trí thấp nhất 210.

Để tăng cơ hội giành suất đá play-off, San Marino cần cầu cho hai trong năm đối thủ cạnh tranh lọt vào hai vị trí dẫn đầu bảng vòng loại. Họ thậm chí có thể trực tiếp thúc đẩy điều này bằng cách: thua đậm Romania.

Romania xếp thứ ba bảng H, với 10 điểm sau 6 trận, kém Áo năm điểm và Bosnia & Herzegovina ba điểm. Trong lượt đấu vào ngày 15/11, họ cần thắng hoặc hòa trên sân của Bosnia & Herzegovina. Đến lượt đấu cuối sau đó ba ngày, nếu thắng đậm San Marino, Romania có thể lên thứ hai nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

San Marino hiện xếp cuối bảng H, với 0 điểm, 7 trận thua và hiệu số -31. Nhưng nếu kế hoạch trên thành công, họ có thể giành suất đá play-off mà không cần bất kỳ điểm nào.

San Marino là đội tuyển của quốc gia có diện tích chỉ 61 km2, tương đương xã Phú Xuyên của Hà Nội, với dân số khoảng 34.000 người. Họ gia nhập FIFA vào năm 1988, và chưa bao giờ thắng trận tại vòng loại World Cup hay Euro.

Thanh Quý (theo Daily Mail)