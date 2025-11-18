Đội yếu bậc nhất châu Á dọa gây sốc cho Thái Lan

Sri LankaHLV Abdullah Al Mutairi tuyên bố Sri Lanka sẽ thi đấu như "những chú sư tử" để thắng Thái Lan cách biệt tối thiểu hai bàn tại lượt năm bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027.

* Sri Lanka – Thái Lan: 17h15 thứ Ba 18/11, giờ Hà Nội

Trước vòng loại cuối, HLV Al Mutairi từng nhận định Thái Lan sẽ dễ dàng giành vé dự Asian Cup 2027. Nhưng thực tế, nhưng cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt buộc Thái Lan phải thắng Sri Lanka và Turkmenistan ở hai lượt cuối mới chắc suất đầu bảng để giành vé duy nhất đi tiếp.

Sri Lanka đang đứng thứ ba với 6 điểm sau bốn trận, cùng kém Thái Lan và Turkmenistan ba điểm, trong khi Đài Loan tay trắng và đã hết cửa. Sau điểm số, hiệu số đối đầu được xét đến để phân bậc. Sri Lanka thua Thái Lan 0-1, rồi thắng 1-0 và thua 1-2 trước Turkmenistan. Trong khi đó, Turkmenistan lại thắng Thái Lan 3-1.

HLV đội tuyển Sri Lanka Abdullah Al Mutairi (trái) tham dự họp báo trước trận gặp Thái Lan ở lượt năm bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027, tại LĐBĐ Sri Lanka chiều 17/11/2025. Ảnh: Football Sri Lanka.

Tại lượt năm tuần này, HLV Al Mutairi dự đoán Turkmenistan có 80% khả năng thắng Đài Loan. Vì vậy, Sri Lanka buộc phải hạ Thái Lan nếu không muốn hết cơ hội. Ngoài ra, do kém tổng hiệu số bàn thắng bại cả bảng, họ phải thắng cách biệt hai bàn mới có thể xếp trên Thái Lan, để nắm một phần lợi thế trước lượt cuối.

"Sri Lanka sẽ chiến đấu như những chú sư tử để giành vé dự Asian Cup", HLV Al Mutairi nói ở họp báo chiều 17/11. "Chúng tôi biết rất khó thắng Thái Lan với cách biệt hai bàn, nhưng sẽ cố gắng hết sức".

Sri Lanka đang đứng thứ 193 FIFA, kém Thái Lan 97 bậc, chỉ xếp trên Timor Leste (197), Pakistan (198) và Guam (201) ở châu Á. HLV Al Mutairi chia sẻ đã nhận được những lời động viên, rằng thua Thái Lan 0-1 hay hòa 0-0 cũng là điều tốt. Nhưng nhà cầm quân người Kuwait đã lờ mờ thấy tấm vé dự Asian Cup chỉ còn cách 90 phút thi đấu trên sân Colombo Racecourse.

"Chúng tôi cho thấy sự tiến bộ bằng chiến thắng lịch sử trước Turkmenistan", HLV trưởng Sri Lanka cho hay. "Sẽ tuyệt vời hơn nếu hạ Thái Lan, vì đó là lần đầu chúng tôi thắng một đội trong top 100 FIFA".

HLV sinh năm 1981 nói với các học trò rằng mọi áp lực đang đổ dồn lên Thái Lan, đội vừa thay HLV Masatada Ishii (Nhật Bản) bằng Giám đốc kỹ thuật Anthony Hudson (Anh). Al Mutairi tự hào là nhà cầm quân duy nhất "sống sót" tại bảng D vòng loại cuối, còn ba đối thủ đều phải thay tướng.

Thái Lan (áo xanh) thắng Sri Lanka 1-0 ở lượt ra quân bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Rajamangala, Thái Lan ngày 25/3/2025. Ảnh: ThailandNT.

Chính sách tìm kiếm cầu thủ lai, tương tự Indonesia, đã giúp Sri Lanka lột xác từ năm 2024. Gần 20 cầu thủ mang dòng máu từ đời ông, bà hoặc cha, mẹ, đang thi đấu ở các hạng thấp tại châu Âu, đã về cống hiến cho Sri Lanka. Họ vượt qua Campuchia ở loạt trận play-off để có mặt tại vòng loại cuối, rồi từ nằm ngoài top 200 FIFA leo lên thứ 193 như hiện tại.

Trước cuộc đấu Thái Lan, HLV Al Mutairi còn không công bố chính xác lực lượng được triệu tập. "Chúng tôi có thêm hai cầu thủ đang thi đấu ở hạng Nhì Pháp (Ligue 2)", ông cho biết. "Tôi không thể tiết lộ danh tính, nhưng họ sẽ đá chính trước Thái Lan và cho mọi người thấy tài năng".

Trong cuộc họp báo trước trận, truyền thông Thái Lan đưa ra thống kê cả năm bàn thắng tại vòng loại cuối của Sri Lanka đều trong hiệp hai. Họ hỏi HLV Al Mutairi liệu điều này có phải do kế hoạch tấn công mạnh mẽ hơn trong hiệp hai. Nhà cầm quân Kuwait đáp lại bằng lời khuyên với hàm ý trêu đùa rằng Thái Lan nên giữ sức khỏe bằng việc không ăn gà kottu – món ăn nổi tiếng ở Sri Lanka.

Sau đó, Al Mutairi cho biết trong 10 năm qua, Thái Lan đã thắng 90% số trận khi dẫn trước. Ông dự đoán đối thủ sẽ tấn công dồn dập trong 10 phút đầu, và Sri Lanka cần vượt qua trước khi phản đòn một cách thông minh. "10 phút đầu sẽ giống như chúng tôi đang chơi ở World Cup. Tôi tin rằng trận đấu sẽ có ít nhất ba bàn vì đội nào cũng muốn thắng", HLV Al Mutairi cho hay.

HLV người Kuwait cũng cho biết đã xem kỹ trận Thái Lan thắng Singapore 3-2 hôm 14/11, và tin rằng tân HLV Hudson sẽ không thay đổi điều gì khi đấu Sri Lanka vì không đủ thời gian. Ngoài ra, ông nhận định thể lực của cầu thủ Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng sau khi mất gần một ngày di chuyển đến sân khách.

Có mặt tại họp báo, truyền thông Thái Lan khen ngợi HLV 44 tuổi "thuộc nằm lòng đối thủ". Đáp lại, ông Al Mutairi tiếp tục cho biết Thái Lan còn mất tiền đạo xuất sắc Supachai Chaided vì chấn thương. "Thái Lan được đánh giá cao ở châu Á, nhưng họ luôn kém may. Mỗi khi chuẩn bị thi đấu Asian Cup, họ lại mất cầu thủ vì chấn thương", HLV Sri Lanka nói thêm.

Bảng D - Vòng loại cuối Asian Cup 2027 Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Turkmenistan 4 3 0 1 7 4 +3 9 2 Thái Lan 4 3 0 1 10 4 +6 9 3 Sri Lanka 4 2 0 2 5 4 +1 6 4 Đài Loan 4 0 0 4 3 13 -10 0

Hiếu Lương