Đội xe khai thác mỏ tự động lớn nhất thế giới

Trung Quốc triển khai 100 xe tải khai thác tự động chạy bằng điện Huaneng Ruichi tại mỏ than lộ thiên Yimin, Nội Mông, hôm 15/5.

Đội xe trang bị hệ thống lái tự động của Huawei, do công ty nhà nước Trung Quốc Huaneng Group vận hành. Theo Li Shuxue, Chủ tịch Huaneng Mengdong, công ty con của Huaneng Group, đây là đợt triển khai xe tải điện khai thác mỏ không người lái lớn nhất thế giới.

Sáng kiến này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc nhằm số hóa các ngành công nghiệp truyền thống bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mạng 5G Advanced (hay 5.5G) và điện toán đám mây. Dịch vụ Đám mây Lái xe Tự động Thương mại của Huawei (CVADCS) cho phép theo dõi thời gian thực và tối ưu hóa lộ trình, giảm thời gian nhàn rỗi của xe tải.

Đội xe tải khai thác mỏ tự động chạy bằng điện Huaneng Ruichi đi vào hoạt động tại mỏ Yimin hôm 15/5. Ảnh: China Daily

Xe tải Huaneng Ruichi được thiết kế để chống chọi với môi trường khắc nghiệt. Mỗi xe có thể chở tối đa 90 tấn và hoạt động ở mức nhiệt thấp tới -40 độ C. Chúng hoạt động với hiệu suất bằng 120% xe tải có người lái, giúp giảm chi phí vận hành, theo SCMP.

Các xe tải có tính năng đổi pin thông minh, lập bản đồ độ chính xác cao và phối hợp dựa trên đám mây. Các nhà cung cấp công nghệ gồm Huaneng Group, tập đoàn máy xây dựng Xuzhou, Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh, theo Interesting Engineering.

Zhang Pingan, CEO của Huawei Cloud, nhấn mạnh vai trò của công nghệ 5.5G trong việc nâng cao năng lực của xe tải khai thác tự động. Công nghệ này mang lại những cải tiến đáng kể về tốc độ và khả năng kết nối so với mạng 5G tiêu chuẩn. Tốc độ tải xuống và tốc độ tải lên có thể đạt lần lượt 10 Gbps và 1 Gbps. Theo Jack Chen, Phó chủ tịch tiếp thị và giải pháp cho dầu khí và khai khoáng tại Huawei, công nghệ này có tiềm năng ứng dụng ở thị trường nước ngoài như châu Phi và khu vực Mỹ Latin.

Trung Quốc đang thay thế xe tải dùng nhiên liệu thông thường bằng xe điện theo chiến lược khai thác mỏ không carbon. Mỏ Yimin, với đất ngập nước, đồng cỏ và cây bụi bao quanh, sẽ hưởng lợi về mặt môi trường từ việc giảm khí thải.

Sự kiện hôm 15/5 biến mỏ Yimin trở thành điểm khởi đầu cho hoạt động khai thác tự động, đánh dấu bước tiến lớn trong an toàn lao động và tương lai tự động hóa. Dự án là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm hiện đại hóa quy trình sản xuất than, cho phép con người không cần đến những môi trường làm việc nguy hiểm, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng.

Mỏ Yimin dự định phát triển đội xe tải tự động lên 300 chiếc trong vòng 3 năm. Theo Hiệp hội Than Quốc gia Trung Quốc, nước này sẽ có hơn 5.000 xe tải khai thác tự động hóa cuối năm nay và dự kiến đạt 10.000 chiếc vào năm 2026.

Thu Thảo (Tổng hợp)