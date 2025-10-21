Đôi vợ chồng Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường bỉm tã châu Phi

Đôi vợ chồng Thẩm Duyên Xương và Dương Diễm Quyên xây dựng công ty bán băng vệ sinh, bỉm tã lớn nhất châu Phi với các sản phẩm giá rẻ.

Thẩm Duyên Xương, 52 tuổi và vợ, Dương Diễm Quyên, đều tốt nghiệp xuất sắc Đại học Cáp Nhĩ Tân, một trong những đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, bà Dương làm việc tại trường và trở thành phó giáo sư ngành kỹ thuật, còn ông Thẩm đảm nhận công việc quản lý mua hàng tại Nigeria.

Ông Thẩm Duyên Xương (trái) tặng quà kỷ niệm cho Tổng thống Ghana John Mahama tại Diễn đàn Đầu tư Ghana ở Bắc Kinh ngày 14/10. Ảnh: CNR

Sau hai năm chịu đựng cái nóng khắc nghiệt ở châu Phi và nguy cơ mắc bệnh sốt rét, ông Thẩm trở về Trung Quốc. Bước ngoặt xuất hiện khi một công ty ở Nigeria đặt đơn hàng trị giá 200.000 USD hàng sản xuất tại Trung Quốc, cho thấy khoảng trống trong thị trường nhu yếu phẩm ở châu Phi và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của hai vợ chồng.

Họ thành lập một công ty nhỏ ở Quảng Châu năm 2000, tập trung vào xuất khẩu hàng hóa thiết yếu và vật liệu xây dựng sang châu Phi. Tới năm 2004, công ty phát triển thành Tập đoàn Quốc tế Sâm Đại, mở chi nhánh nước ngoài đầu tiên tại Ghana.

Sau khi tạo dựng vị trí vững chắc ở thị trường châu Phi, hai vợ chồng quyết định xây dựng thương hiệu băng vệ sinh, tã lót, khi biết nhiều phụ nữ địa phương sử dụng giẻ và lá cây làm vật liệu thấm hút trong kỳ kinh nguyệt. Giá thành các sản phẩm băng vệ sinh, bỉm tã của phương Tây thường quá cao so với đa số hộ gia đình ở châu Phi.

Sản phẩm bỉm Softcare tại thị trường châu Phi. Ảnh: Baidu

Sâm Đại ra mắt thương hiệu Softcare năm 2009, chuyên cung cấp bỉm tã trẻ em và băng vệ sinh được thiết kế riêng cho Ghana và thị trường châu Phi. Bà Dương căn cứ vào nhu cầu địa phương để thiết kế sản phẩm, đơn giản hóa bao bì và tính năng, giúp giảm chi phí. Ông Thẩm thành lập nhà máy tại địa phương để giải quyết vấn đề hậu cần.

Giá băng vệ sinh Softcare bằng 1/3 so với các thương hiệu phương Tây, còn bỉm tã trẻ em có giá chưa tới 0,1 USD một chiếc. Họ sử dụng xe máy và xe tải cỡ nhỏ để phân phối sản phẩm đến những khu vực xa xôi nhất.

Sâm Đại hiện có 32 nhà máy tại 13 quốc gia, trong đó 11 nhà máy ở châu Phi, sản xuất gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, bỉm tã trẻ em, băng vệ sinh, bột giặt, xà phòng, đồ kim khí và hộp các tông. Tập đoàn là nhà bán lẻ bỉm tã, băng vệ sinh hàng đầu tại khu vực. Doanh thu năm 2024 đạt 3,2 tỷ nhân dân tệ (450 triệu USD). Sâm Đại chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong, sau đó tập trung vào huy động vốn để mở rộng sản xuất sang Mỹ Latin và Trung Á.

Băng vệ sinh Softcare phân phối đến các khu vực xa xôi ở châu Phi. Ảnh: Baidu

Hành trình khởi nghiệp của vợ chồng ông Thẩm, bà Dương, đã truyền cảm hứng cho nhiều người ở Trung Quốc.

"Trong khi người khác ngần ngại thâm nhập thị trường châu Phi, họ nhìn thấy cơ hội vàng ở khắp nơi và tạo ra sản phẩm cần thiết cho người dân địa phương", một người bình luận.

"Giáo sư Dương có chuyên môn, còn chồng bà có kinh nghiệm. Họ đã cùng nhau xây dựng một doanh nghiệp thực sự thành công", một người khác nhận xét.

"Tôi thực sự cảm động khi thấy họ quan tâm đến sức khỏe của phụ nữ", một người mẹ có con nhỏ bày tỏ.

Hồng Hạnh (Theo Sina)