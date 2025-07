Đôi vợ chồng 'tâm thần' thua 11,4 tỷ đồng sau 100 lần đánh bạc tại King Club

Hà NộiVợ chồng nghi can Nguyễn Mai Anh và Lê Văn Đông đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc song vẫn đánh bạc 100 lần tại King Club, thua tổng cộng 11,4 tỷ đồng.

Vụ đánh bạc diễn ra tại King Club đặt ở tầng một khách sạn Pullman trên phố Cát Linh, Hà Nội. Theo cáo trạng VKSND Tối cao vừa ban hành, từ 4/2/2024 đến 22/6/2024, Kim In Sung (nghi can người Hàn Quốc, đã bỏ trốn) đã để 145 người Việt Nam vào King Club đánh bạc với tổng số tiền cộng dồn 106 triệu USD (khoảng 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính 9,2 triệu USD, khoảng 222 tỷ đồng, từ tổng số tiền các bị can thua bạc.

Với 145 "con bạc", nhà chức trách đã làm rõ hành vi của 136 người, truy tố về tội Đánh bạc. Trong 9 người còn lại bị xác định "có dấu hiệu bị bệnh tâm thần" có vợ chồng Nguyễn Mai Anh và Lê Văn Đông, cùng 47 tuổi. Đây cũng chính là hai bị can cầm đầu đường dây chạy kết luận giám định tâm thần vừa bị Công an Hà Nội triệt phá.

Cáo trạng vụ án đánh bạc tại King Club xác định, Mai Anh mở thẻ với tên MRS ROSE từ 22/11/2021. Trong hơn 4 tháng năm 2024, Mai Anh đã đánh bạc 67 lần bằng các hình thức chơi Slot, Roulette. Lần chơi nhiều nhất là hơn 205.000 USD (4,9 tỷ đồng) và lần chơi ít nhất là 2.150 USD (51 triệu đồng). Mai Anh đã thua tổng cộng gần 395.000 USD - khoảng 9,4 tỷ đồng.

Đông mở thẻ sớm hơn vợ bốn ngày, với tên MR BANK, đánh bạc 33 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, trong năm 2024. Lần chơi nhiều nhất 70.200 USD (1,6 tỷ đồng) và lần chơi ít nhất là 440 USD (10 triệu đồng). Đông thua tổng cộng 85.100 USD - khoảng 2 tỷ đồng.

Như vậy, trong hơn 3 năm, từ thời gian mở thẻ tại King Club đến khi vụ án bị triệt phá, hai vợ chồng Mai Anh và Đông đều có hồ sơ đang bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Cụ thể, thời điểm A09 điều tra vụ án đánh bạc tại King Club, Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội thụ lý, Đông với 5 tiền án, tiền sự là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý.

Ngày 24/4, A09 trưng cầu tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi đánh bạc của Mai Anh và Đông. Do chưa có kết quả giám định, A09 tách hành vi của Mai Anh và Đông để xem xét, xử lý sau.

Vợ chồng Nguyễn Mai Anh và Lê Văn Đông. Ảnh: Ngọc Bích

Tháng 6 vừa qua, vợ chồng Mai Anh và Đông vừa bị Công an Hà Nội khởi tố trong một vụ án khác với cáo buộc thao túng cả Viện Pháp y tâm thần Trung ương, từ lãnh đạo cao nhất đến bảo vệ, tạo thành vòng tròn khép kín. Hai người đã lập đường dây "chạy" kết luận giám định tâm thần.

Theo đó, trong thời gian bắt buộc chữa bệnh tại đây, Mai Anh đã móc nối, mua chuộc các lãnh đạo, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương để vợ chồng được bố trí phòng riêng, tự do ra ngoài. Trong phòng có điều hòa, thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi và sử dụng ma túy.

Quá trình chữa bệnh bắt buộc, vợ chồng Mai Anh thường xuyên đi ra ngoài, thậm chí đi du lịch và mời cả khoa của Viện đi cùng. Tạo mối quan hệ "thân thiết" xong, Mai Anh dắt mối, đặt vấn đề với lãnh đạo Viện để "chạy" kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác.

Một số trường hợp Mai Anh nhận hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Viện trưởng pháp y Trần Văn Trường, vài trăm triệu. Từ đó nhiều người bình thường vẫn có kết luận bị tâm thần, nhằm được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần, trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Công an cáo buộc Mai Anh "đã chuyển rất nhiều tiền và nhiều trường hợp" cho ông Trường để lo "chạy" kết luận giám định.

Trong vụ án này, Công an Hà Nội đã khởi tố 36 lãnh đạo, cán bộ của Viện pháp y tâm thần Trung ương. Trong đó có Viện trưởng Trần Văn Trường, Đặng Thị Hòa (vợ ông Trường); Viện phó Lâm Văn Thành, Trưởng khoa giám định Dương Văn Biết cùng gần 20 bác sĩ, điều dưỡng khoa nam, khoa nữ và 2 bảo vệ. Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc cùng hai cấp dưới cũng bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ.

Phạm Dự