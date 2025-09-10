Đôi vợ chồng Mỹ sang Pháp nghỉ hưu để 'tránh trắng tay'

Debra và Eric Stillwell sống ở Mỹ 30 năm, chuyển tới Pháp nghỉ hưu vì chi phí y tế, nhà cửa và sinh hoạt rẻ hơn nhiều so với California.

Vào một buổi chiều đầy nắng tháng 9 ở thung lũng Dordogne, tây nam nước Pháp, Debra và Eric Stillwell dạo bước trên con đường lát đá cuội, ngắm lá thu bay trong gió. Sau đó, họ sẽ ghé thăm một khu chợ ngoài trời hoặc đến Bordeaux để thăm bảo tàng Citi de la Vin hay lang thang qua nhiều lâu đài trong vùng.

Cuộc sống ở Pháp bây giờ khác xa so với tương lai mà họ đã dự tính ở Mỹ, nơi hai người gắn bó 30 năm trước khi chuyển đi 5 năm trước.

"Tôi đã tính toán rồi", bà Debra, 67 tuổi, nói. "Nếu ở lại đó, có lẽ tôi sẽ phải làm việc đến năm 85 tuổi".

Ông Eric Stillwell và vợ, bà Debra, tại Pháp. Ảnh: CNN

Hai vợ chồng kết hôn sau một năm quen nhau ở sự kiện phim khoa học viễn tưởng Du hành các vì sao năm 1995. Họ luôn mơ ước về cuộc sống nghỉ hưu ở châu Âu. Mẹ của Debra đã nghỉ hưu sớm và gọi đó là "điều tuyệt vời nhất bà từng làm". Nhưng nếu ở Los Angeles, họ sẽ không thể thực hiện mong muốn này.

"Vấn đề là khi sống ở Los Angeles, chúng tôi không đủ khả năng nghỉ hưu sớm mà vẫn trả được khoản vay thế chấp và tất cả các khoản nợ", Eric, 62 tuổi, người từng làm điều phối viên kịch bản cho phim Du hành các vì sao trước khi gia nhập Disney, nói.

Cả hai đều bị tiểu đường, họ lo lắng chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng ở Mỹ. "Vào thời điểm đó, chúng tôi sẽ phải trả hơn 500 USD mỗi tháng cho bảo hiểm y tế", Debra nói. "Tôi nghĩ bây giờ còn đắt hơn".

Ban đầu họ định chuyển đến Italy nhưng sau đó bị nước Pháp thu hút. Debra đã học tiếng Pháp khi lớn lên ở Montreal, Canada. Eric cũng có cụ cố di cư từ Pháp sang Mỹ vào thế kỷ 19.

Chuyến du ngoạn năm 2013 dừng chân ở Bordeaux khiến họ quyết định chọn nước Pháp. Họ nghỉ một đêm ở Saint-Emilion, gần biên giới vùng Dordogne, và lập tức yêu mến những thị trấn có lịch sử từ thời trung cổ với lâu đài và phong cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt nơi đây.

"Chúng tôi quyết định đây là nơi chúng tôi muốn sống", Eric nói.

Eric bị Disney sa thải, cùng lúc Debra nghỉ công việc giám đốc giáo dục trung tâm y tế, vì vậy họ đã bán ngôi nhà ở California, trả hết các khoản nợ vay thế chấp và thẻ tín dụng, ra đi mà không còn nợ nần.

Họ mua một ngôi nhà trong khu nghỉ dưỡng Residence Souillac Golf & Country Club, nơi có sân golf 18 lỗ, sân tennis và bể bơi, ở khu vực Lachapelle-Auzac thuộc thung lũng Dordogne, với giá khoảng 70.000 euro (81.000 USD). Nếu hai người đi du lịch, ngôi nhà vẫn đem lại nguồn thu vì ban quản lý sẽ thay mặt chủ sở hữu cho thuê.

Họ chuyển nhà năm 2020 và nhanh chóng ổn định cuộc sống tại đây. Hàng xóm là các gia đình người Anh, Hà Lan, Pháp và Ireland, trong đó nhiều người chỉ ở bán thời gian.

"Chúng tôi có một cộng đồng tuyệt vời ở đây", Eric nói. "Hàng xóm người Pháp của chúng tôi rất tuyệt vời. Mọi người thường mời nhau tới nhà ăn tối".

Trong vòng ba tháng, vợ chồng Stillwell đã tiếp cận được hệ thống chăm sóc sức khỏe của Pháp. Bây giờ họ không phải trả phí bảo hiểm và chỉ phải trả rất ít chi phí liên quan khác, dù đôi lúc gặp khó khăn trong giao tiếp vì vốn tiếng Pháp chưa lưu loát, hay chưa quen với việc phải lái xe ở những con đường nhỏ hẹp tại Pháp.

Cả hai đều có thị thực dài hạn và có thể được gia hạn hàng năm. Ban đầu Debra hy vọng sẽ xin được quốc tịch Pháp, nhưng quy định mới không cho phép những người đã nghỉ hưu có phần lớn thu nhập từ nước ngoài xin quốc tịch Pháp.

Căn nhà của ông bà Stillwell ở Pháp. Ảnh: CNN

Ông bà Stillwell sống chủ yếu bằng tiền bảo hiểm xã hội của Mỹ, nhưng số tiền này ở Pháp có giá trị hơn nhiều so với ở Mỹ. Tiện ích và hàng hóa rẻ hơn, đi lại dễ dàng hơn và cuộc sống tinh thần rất phong phú.

"Mọi người đều nghĩ rằng người Mỹ sống ở Pháp đều giàu có, nhưng điều đó không đúng", Eric nói. "Nhà của chúng tôi chỉ có giá 81.000 USD. Chúng tôi không giàu".

Cuộc sống nghỉ hưu của họ đầy ắp những chuyến đi. Họ đã đi khắp nước Pháp, đến thăm thung lũng Loire, bờ biển Riviera, các vùng rượu vang Burgundy và Chablis; tham dự các sự kiện phim Du hành các vì sao ở London, Rome, Luxembourg và Zagreb, thậm chí New Zealand.

Một trong những hoạt động yêu thích của họ là chuyến đi Paris hàng năm vào tháng 12, nơi họ đi dạo quanh các chợ Giáng sinh và thăm cây thông Noel khổng lồ dưới mái vòm kính của cửa hàng bách hóa Galeries Lafayette. Năm ngoái, họ đã đến 20 quốc gia.

Khi được hỏi cuộc sống nghỉ hưu của họ sẽ như thế nào nếu ở lại Mỹ, Debra khẳng định: "Chắc chắn là trắng tay".

Hai người thỉnh thoảng quay lại Mỹ vì công việc gia đình, nhưng chắc chắn không từ bỏ cuộc sống mới ở Pháp. Debra hy vọng tiếp tục tận hưởng cuộc sống này trong nhiều năm nữa.

"Tôi đã sống 30 năm ở Canada", bà nói. "Tôi đã sống 32 năm ở Mỹ, mục tiêu của tôi là sống thêm 30 năm nữa ở Pháp".

Hồng Hạnh (Theo CNN)