Đôi vợ chồng hiếm muộn bị lừa tiền tỷ khi làm dịch vụ mang thai hộ

Hà NộiChi hơn 1,3 tỷ đồng tìm người làm dịch vụ mang thai hộ, đến ngày hẹn "bế con về", cặp đôi hiếm muộn mới biết bị lừa.

Ngày 13/3, Đào Thị Lan Phương, 44 tuổi, trú phường Hai Bà Trưng, bị TAND Hà Nội tuyên 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đào Thị Lan Phương tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Cáo trạng xác định, vợ chồng chị Hạnh ở Hà Nội kết hôn hai năm nhưng chưa có con, muốn tìm người mang thai hộ. Đầu năm 2024, chị nhờ Hằng, nhân viên một phòng khám tư nhân ở TP Hồ Chí Minh, tìm giúp người làm dịch vụ mang thai hộ.

Hằng trao đổi với Ngân, y tá cùng phòng khám, để lấy số điện thoại của Phương - chuyên làm dịch vụ thụ tinh ống nghiệm (IVF), để hỏi giúp.

Hằng sau đó báo giá trọn gói là 1,5 tỷ đồng, thanh toán tiền theo tiền độ thực hiện. Chị Hạnh đồng ý và nhờ đứng ra liên hệ, giao dịch giúp, hứa cảm ơn 50 triệu đồng.

Bị cáo Phương khi này là lao động tự do, không có chức năng làm dịch vụ mang thai hộ nhưng vẫn nhận lời. Theo toan tính của Phương, trong 1,5 tỷ chỉ chia 300 triệu đồng cho Hằng, Ngân - gọi là công môi giới.

Đầu tháng 3/2024, Phương soạn thảo "Hợp đồng dịch vụ thụ tinh IVF" với vợ chồng chị Hạnh, chi phí 1,5 tỷ đồng.

Giá các dịch vụ được Phương liệt kê gồm: phí làm hồ sơ dịch vụ, chọn người cho trứng 250 triệu đồng; lấy trứng, tạo phôi thai 4500 triệu; thuê người mang thai hộ bằng IVF, chuyển phôi, nuôi dưỡng người mang thai hộ, đưa đi khám thai định kỳ và sinh con tổng 800 triệu đồng.

Thời hạn hợp đồng một năm, Phương cam kết nếu không thực hiện được sẽ hoàn tiền. Đầu tháng 3/2924, Phương tìm được hai cô gái mang thai hộ tiềm năng, chụp ảnh gửi chị Hạnh chọn một.

VKS xác định, để tạo niềm tin, Phương chỉ làm vài thủ tục ban đầu: tìm, đưa người hiến trứng và làm các thủ thuật chọc hút trứng; đưa chồng chị Hạnh vào bệnh viện phụ sản khám, xét nghiệm, lấy tinh trùng.

Còn các công việc tiếp theo như: cấy tạo phôi thai tại bệnh viện; tìm người mang thai hộ bằng phương pháp IVF, chuyển phôi thai cho người mang thai hộ, đưa đi khám và siêu âm thai định kỳ, dự kiến ngày sinh, nuôi dưỡng người mang thai hộ cho đến khi sinh con và bàn giao em bé... thì Phương không thực hiện.

Tổng số tiền gia đình chị Hạnh chuyển cho Hằng để giao cho Phương là 1,34 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 12/2024, thời điểm người mang thai hộ chuẩn bị sinh con như

Phương đã hứa hẹn, Hằng và Ngân gọi điện đề nghị bàn giao em bé nhưng Phương đưa ra nhiều lý do trì hoãn.

Nghi ngờ bị lừa đảo, Hằng liên tục yêu cầu Phương giải thích. Ngày 28/12/2024 Phương thừa nhận không thực hiện dịch vụ như cam kết.

Ba hôm sau, Phương thú nhận sự việc với gia đình chị Hạnh và tiết lộ việc Hằng và Ngân được hưởng 300 triệu đồng. Hai người này trong ngày đã chuyển trả lại tiền cho gia chủ.

Quá trình điều tra và xét xử tại phiên toà, Phương thừa nhận hành vi, khai Hằng và Ngân không biết, không tham gia việc lừa dối này.

Phương đã khắc phục một phần, còn 800 triệu đồng "không có khả năng trả lại".

Cơ quan điều tra xác định Hằng và Ngân không trao đổi, bàn bạc, ăn chia với Phương để chiếm đoạt tiền của vợ chồng chị Hạnh. Do quen biết với gia đình từ lâu nên Hằng muốn giúp. Cơ quan điều tra vì thế không truy cứu họ về hành vi đồng phạm lừa đảo và cũng không thấy có dấu hiệu cấu thành tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Hải Thư