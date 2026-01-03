Đôi vợ chồng đốt lửa nướng đồ ăn trên đường sắt Quảng Ninh

Cặp vợ chồng ở phường Tuần Châu bị công an xử phạt hành chính 800.000 đồng do đốt lửa nướng đồ ăn trên đường sắt.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 17h30 ngày 2/1 tại km 96+637, tuyến đường sắt quốc gia Kép- Hạ Long, thuộc tổ 3, khu Đại Đán, phường Tuần Châu.

Cặp vợ chồng 64 tuổi và 60 tuổi đã nhóm lửa rồi nướng trực tiếp thực phẩm trên đường ray. Người con gái 38 tuổi, trú tại Hà Nội, quay lại rồi đăng tải lên TikTok, khiến nhiều người lo ngại về mức độ nguy hiểm và khả năng gây tai nạn.

Tại cơ quan công an, sau khi được tuyên truyền, giải thích về hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông đường sắt, cả ba người đã nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của hành động và cam kết không tái phạm.

Lực lượng chức năng phạt hành chính đôi vợ chồng 800.000 đồng vì hành vi đứng, ngồi, nấu nướng trên đường sắt.

Lê Tân